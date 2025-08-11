Un nuevo tramo vial de 412 metros que mejora la conexión entre los barrios San Antonio, Villa Fátima y Villa Sorrento con la Calle 41, beneficiando a ocho barrios del Segundo Anillo Vial de la ciudad de Montería, fue entregado oficialmente este fin de semana por el alcalde Hugo Kerguelén García.

Los trabajos incluyeron trazado y replanteo con topografía, mejoramiento con material seleccionado, un ancho de 7,20 metros, andenes de 1,20 metros a cada lado y señalización vertical y horizontal para optimizar la seguridad vial.

“Entregamos una obra que es mucho más que pavimento, es seguridad, es calidad de vida y es desarrollo para miles de monterianos”, señaló el mandatario municipal, destacando que la vía no solo mejora la movilidad, sino que protege a los ciudadanos y fortalece la conectividad entre comunidades.

Destacó además que la obra se hizo realidad gracias a que la familia Ganem accedió generosamente a ceder unos terrenos de forma anticipada, pues al inicio de la intervención la administración se encontró con que unos predios eran privados.

Esta vía busca salvar vidas y por eso en el cruce con la Calle 41A instalaron defensas metálicas y 21 metros lineales de baranda metálica para impedir cruces vehiculares peligrosos y salvaguardar vidas.

“Esta obra es también un homenaje a quienes lamentablemente perdieron la vida en este corredor vial. Por eso, pedimos a la ciudadanía que cuide y respete las barandas que hemos instalado. Ya no hay excusas para que aquí se pierdan más vidas”, recalcó Kerguelén García, que ha dicho que las obras deben ejecutarse con eficiencia, rapidez.