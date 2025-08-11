Un joven de 25 años de edad fue asesinado a balazos durante la noche de este domingo 10 de agosto cuando se encontraba en compañía de su pareja sentimental en un restaurante de comidas rápidas en el municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Nadin Naren Ferreira Mejía, oriundo del municipio de Puebloviejo, departamento de Magdalena.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 11:00 p. m., Ferrera y su pareja se encontraban consumiendo alimentos en la terraza de un establecimiento de razón social llamado ‘Comidas Rápidas Donde Pater’, ubicado en la carrera 24 Nro. 50-15, en el barrio Villa Muvdi, Soledad.

Todo iba tranquilo mientras la pareja compartía del momento, incluso Nadin Naren publicó una fotografía en sus historias de la red social Facebook en la que se le ve alegre.

Sin embargo, la situación cambió cuando de un momento a otro cuando un desconocido se acercó al joven y le propinó varios disparos aprovechando que estaba de espaldas para luego huir a bordo de una moto con rumbo desconocido.

Tras ser atacado, la víctima falleció en el lugar de los hechos, quedando tendido sobre la silla en la que estaba sentado.

Las autoridades informaron que, al parecer, la motocicleta marca Suzuki AX4 de placas WIQ-25E, habría sido utilizada para perpetrar el ataque armado y posteriormente abandonada en la carrera 22 con calle 45B del barrio Villa Zambrano.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso se desempeñaba como guarda de seguridad en la empresa de vigilancia ‘Holding’, en donde llevaba laborando tres meses.

Este caso se convierte en el cuarto asesinato de un vigilante en la ciudad en lo que va del año, lo que genera inquietud sobre si existe alguna relación entre estos crímenes o un posible caso de extorsión.