En un contundente operativo, agentes del GAULA de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de seis personas, en el marco de cuatro importantes resultados obtenidos mediante diligencia de allanamiento, registro y en flagrancia, desarrolladas en Barranquilla y el municipio de Soledad.

En el barrio Simón Bolívar, fueron capturados dos sujetos de 33 y 28 años de edad por el delito de extorsión. El primero presenta anotación por violencia contra servidor público y el segundo registra antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado.

En el barrio Los Ángeles 1, Suroccidente de Barranquilla, se materializó la captura de dos individuos de 27 y 30 años por el delito de extorsión.

Luego, en el barrio Manuela Beltrán de Soledad, fue capturado un sujeto de 25 años por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Por último, en el barrio Porvenir de Soledad, fue capturado un individuo de 24 años, conocido como alias Ojón, por fabricación, tráfico, tenencia y/o porte de armas de fuego y vinculado a actividades extorsivas; presenta anotación por el mismo delito.

Los capturados se identificaban como integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’ y se dedicaban a extorsionar establecimientos comerciales en Barranquilla y Soledad.

Para intimidar a sus víctimas, grababan videos de los negocios, entregaban panfletos con amenazas y, en algunos casos, realizaban disparos contra los locales. La estructura criminal seguía órdenes de cabecillas conocidos como alias Alacrán, alias El Menor, alias Charawy, alias Muleta y alias Junior Guerra.

Durante los operativos se incautaron $2.600.000 en efectivo, producto del pago de extorsiones; un arma de fuego tipo pistola, una motocicleta reportada como hurtada, tres teléfonos y cuatro panfletos alusivos al GDCO ‘Los Costeños’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del GAULA, reafirma su compromiso en la lucha contra la extorsión e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte su seguridad a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123.