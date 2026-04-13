En el marco de la ofensiva contra la extorsión en el departamento del Atlántico, la Policía Nacional, a través de unidades del Gaula, logró la captura en flagrancia de un presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Soledad. El detenido, conocido con el alias de ‘Yayito’, es señalado de participar en actividades ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

El procedimiento se desarrolló durante labores de control y seguimiento, cuando las autoridades sorprendieron al individuo en posesión de panfletos extorsivos y una granada, elemento de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Por estos hechos, fue capturado y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones o explosivos de uso restringido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto delincuente estaría vinculado a varios homicidios relacionados con el cobro de extorsiones en el municipio de Soledad. Asimismo, registra anotaciones judiciales por delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego, lo que refuerza las hipótesis de su participación activa en estructuras criminales.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que este resultado hace parte de las acciones sostenidas para debilitar las organizaciones dedicadas a la extorsión, al tiempo que reiteró el compromiso institucional con la protección de la ciudadanía y la recuperación de la tranquilidad en la región.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea 165 del Gaula o la línea contra el crimen 317 896 5523, destacando que la información oportuna es clave para continuar enfrentando a las estructuras criminales.