Como Jaicer Gómez Balceiro, de 35 años de edad y miembro de la Armada Nacional, fue identificada la víctima fatal de accidente en la Vía al Mar, en la tarde de este sábado 9 de agosto en la entrada de Salinas del Rey.

Uniformados de la Policía de Carreteras que atendieron el hecho señalaron que sucedió hacia las 3:15 de la tarde, a la altura del kilómetro 71, en el sector de Salinas del Rey, cuando un motorizado chocó fuertemente contra la carrocería de un furgón, de placas JPP-309.

Al parecer, el vehículo de carga trató de hacer un giro a la derecha en la vía que conecta a la ciudad de Cartagena con Barranquilla y el motorizado, quien viajaba en el mismo sentido, no habría tenido tiempo de detener la marcha de la moto por ir posiblemente a alta velocidad.

“La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del suboficial segundo Jaicer Gómez Balceiro, valiente marino que dedicó su vida a servir con honor y lealtad a la patria. Hoy, sus pasos navegan hacia la eternidad, donde, a la diestra del Dios de los Mares, encontrará puerto seguro y descanso eterno”, detalló la institución sobre el suboficial fallecido.

En redes sociales usuarios describieron que la víctima, al parecer, tenía como costumbre viajar entre Cartagena y Barranquilla en ese vehículo.

Por otro lado, en la noche de este mismo sábado se registró otro siniestro vial en la ciudad de Barranquilla con saldo de un motorizado muerto.

Se trataba de Iván Alberto Molinares Alfaro, quien fue embestido por un bus de Sobusa en el sector de Los Pinos, en la localidad Suroccidente.

Las autoridades de tránsito de Barranquilla investigan las causas de este choque.