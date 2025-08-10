En la noche de este sábado se registró un accidente de tránsito en el barrio Los Pinos de la ciudad de Barranquilla que dejó como saldo un motociclista muerto.

De acuerdo con un reporte ciudadano realizado a la línea Wasapea a EL HERALDO, el siniestro vial ocurrió en la calle 55 con carrera 27, del mencionado barrio.

Las primeras versiones indican que el motociclista fue embestido por un bus de servicio público de la empresa Sobusa que habría invadido el carril.

El hombre murió de inmediato en el lugar de los hechos, por lo que no pudo ser trasladado a un centro asistencial cercano.

El cuerpo de la víctima quedó debajo del bus hasta que en el lugar hicieron presencia uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla y familiares.

Las autoridades de tránsito investigarán las causas exactas de este accidente para determinar responsabilidades.