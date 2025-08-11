En la agenda de trabajo que cumplirá la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer García, a su regreso a Colombia tras su paso por España, está incluido su natal departamento de Sucre.

EL HERALDO conoció que la esposa y madre de dos hijos del presidente Gustavo Petro vendrá a tierras sucreñas, concretamente al municipio de Corozal, con el objetivo de colocar la primera piedra de lo que será el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR). El acto está previsto para la segunda semana del mes de septiembre.

Este, que es el proyecto de impacto medioambiental más importante en la historia del departamento de Sucre, tendrá una inversión de 73.290 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional que ha escuchado el clamor que han realizado algunas autoridades, entre ellos congresistas sucreños, en la última década.

El proyecto que descontaminará el denominado Arroyo Grande de Corozal, que atraviesa varios municipios del departamento de Sucre, está a punto de iniciarse en un predio de 18 hectáreas que adquirió el gobierno departamental, y que ya fue socializado con las comunidades.