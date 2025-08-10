En la vereda Remolino, zona rural del municipio de Becerril, fue capturado por la Policía Nacional un hombre que presuntamente portaba material de guerra.

Según las autoridades, el procedimiento fue realizado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) que observó a un hombre que se movilizaba en una motocicleta blanca, con actitud sospechosa, quien al ser sometido a un registro personal se le halló en su poder un proveedor para fusil, 14 cartuchos calibre 5.56 mm y cuatros panfletos alusivos al GAO Clan del Golfo.

“Es de anotar que, de acuerdo con la información suministrada por la comunidad, la motocicleta en la que se movilizaba el capturado estaría presuntamente vinculada a los dos homicidios ocurridos en el municipio durante el presente mes. Ambos crímenes sucedieron en la zona urbana”, manifestó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, quien además destacó que continuarán con las operaciones de inteligencia para capturar a los responsables de hechos delictivos.

El indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos.