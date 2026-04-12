Para los becerrileros la noche del viernes 10 de abril fue mágica y llena de los ritmos que emiten la caja, guacharaca y acordeón, mientras que se escuchaban las canciones del Binomio de Oro interpretadas por quien fue su fundador, Rafael Orozco Maestre.

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En ese mismo día desde tempranas horas en el parque del barrio Centro, entre las calles Palmira y Gaitán, donde está ubicada la estatua de este extinto cantante de vallenato, fue el escenario que escogió la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata (FFLV) para realizar el lanzamiento de la versión 59 de este certamen folclórico que este año rinde homenaje, al que fue el intérprete de ‘Dime pajarito’ junto con Israel Romero y la agrupación que los llevó a la fama y que luego de más de 30 años sigue vigente.

La velada estuvo marcada por mucha alegría cada espectador coreaba las canciones de quien consideran su ídolo y orgullo del pueblo.

Fue en esa misma plaza que Rafael Orozco estuvo por última vez el 2 de febrero de 1992, cantando a su pueblo, en el Festival de la Paletilla y meses después fue asesinado en Barranquilla, el 11 de junio.

Cortesía Israel Romero en su visita a Becerril rodeado de sus familiares.

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Sus paisanos lo recuerdan con gran amor, todos dicen tener un buen recuerdo de él, cuentan cómo fue su infancia jugando juegos tradicionales de la época y cuando a la gran mayoría les tocaba ir a buscar agua en burro al río Maracas.

Mientras la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata desarrollaba la agenda del lanzamiento, muchas fueron las voces encontradas que contaban una anécdota de Rafael Orozco, entre esas la de Carmen Julia Orozco, de 73 años, y prima del cantante. Relató que el parentesco es cercano ya que su padre con el de Rafael, eran hermanos.

“Lo recuerdo mucho cuando él era bastante pequeño jugábamos, era un tiempo de mucha inocencia y salíamos a las calles precisamente a jugar, no había maldad. Desde pequeñito empezó a cantar (…) él cantaba cuando iba en el burro a cargando agua en el río Maraca, en una parte que le decían ‘el puerto de los hombres’, él siempre venía aquí nunca nos olvidó y que sea el homenajeado es un orgullo muy grande”, relató Carmen Julia Orozco, quien hace parte del grupo de piloneras de la Casa del Adulto Mayor, llamado ‘Los Adolescentes’.

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Milagro Sanchez Florez Carmen Julia Orozco, prima de Rafael Orozco.

Dicho lanzamiento fue musicalizado por la Escuela de Formación Musical Sinfónica Rafael Orozco, que junto a la FFLV, realizando un recorrido por las canciones del Binomio de Oro, como: ‘Dime Pajarito’, ‘Lo Volviste Hacer’, de la autoría de Fabián Corrales, que fue la primera canción grabada a este compositor; entre otras.

José Salatiel Madrid González, es el director de la sinfónica, contó que al cumplirse 25 años de la muerte de Rafael Orozco, le solicitaron a Clara Cabello, viuda del cantante, que pudieran llevar su nombre y así mantener el legado musical y que se convirtiera en un semillero de la cultura.

Actualmente la banda sinfónica tiene 40 niños, niñas y adolescentes, quienes para esta ocasión se prepararon arduamente.

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“Indudablemente Rafael Orozco es el faro no solamente para la música vallenata sino también para este formato sinfónico, porque a través de esta música nosotros vamos promoviendo ese legado que nos dejó y que tanto éxito plasmó con su voz”, dijo Madrid González.

“Para nosotros hoy es un motivo de mucha alegría y satisfacción que la Fundación haya escogido a Rafael Orozco como homenajeado y bueno que nos permita estar hoy reunidos aquí en Becerril, su tierra, para hacer este evento”.

También un momento muy vanagloriado por el público fue la presencia de Israel Romero, a quien se le rinde un homenaje en este Festival Vallenato. El intérprete del acordeón no llevó el instrumento, solo se dirigió a todos los becerrileros. “Me siento también en mi casa porque mis ancestros son de esta tierra, indudablemente es muy satisfactorio que le estén rindiendo un homenaje a mi compadre, recordaremos esos gratos momentos que compartimos con él y que siguen estando presente”.

Cortesía Rey Vallenato Iván Zuleta.

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En el lanzamiento también estuvo el Rey Juvenil Santiago David Oñate Quintero, quien interpretó tres canciones vallenatas, al igual que el Rey Profesional, Iván Zuleta quien no desaprovechó la ocasión para cantar versos alusivos al Festival y a Rafael Orozco.

Otros de los puntos de la agenda fue un performance realizado por el actor, acordeonero y compositor, Víctor José Navarro, quien explicó los cuatro aires del acordeón: paseo, puya, merengue y son. Como también un recorrido por cada rey vallenato, desde Alejandro Durán.

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