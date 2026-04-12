Un grupo de estudiantes de la Fundación Universitaria Cafam - Unicafam está demostrando que la ingeniería también puede transformar vidas fuera de las empresas.

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A través de un proyecto académico, diseñan y fabrican sillas de ruedas personalizadas con impresión 3D para perros que han perdido la movilidad en sus patas traseras.

Esta iniciativa, desarrollada en la asignatura de Procesos Industriales, combina innovación tecnológica con impacto social, llevando el aprendizaje más allá del aula.

En su cuenta de Instagram, la universidad mostró lo hermoso de esta labor. El proyecto se realiza en conjunto con la Fundación Doggy in Home, organización dedicada al rescate y rehabilitación de animales. En este caso, el objetivo es mejorar la calidad de vida Kory y Don Rafael.

Uno de los aspectos más destacados es que la fundación no asume ningún costo, ya que todos los materiales, procesos y desarrollo tecnológico son cubiertos por la universidad.

Instagram unicafam_oficial Perrito beneficiado con sillas de ruedas personalizadas mediante impresión 3D

A diferencia de los modelos genéricos, cada dispositivo se diseña a medida. El proceso incluye: recolección de datos físicos y clínicos del animal, escaneo en 3D para obtener medidas exactas, diseño digital con software especializado, creación de prototipos para pruebas y fabricación final con impresión 3D.

Han indicado que el reto principal ha sido lograr un equilibrio entre ligereza, resistencia y comodidad, teniendo en cuenta que los perros pueden correr, moverse en distintos terrenos y estar expuestos a golpes o humedad.

“Acompañados por el Ing. José Salas, el equipo ya avanzó en la fase de diagnóstico y toma de medidas, dando inicio a un proyecto que conecta la ingeniería con el impacto social real”, escribieron.

Instagram unicafam_oficial Sillas de ruedas 3D para los perritos discapacitados

“Esto nos hace ver que la ingeniería no es solo industrial, también puede generar un impacto enorme en la vida de otros seres vivos”, dijo Sebastián Corredor, estudiante de séptimo semestre en medio El Espectador.

El docente líder del proyecto, José Isaías Salas, destaca que este tipo de iniciativas buscan formar profesionales con pensamiento crítico y compromiso ético, donde el éxito se mide por el impacto real y no solo por las calificaciones.

Instagram unicafam_oficial Proyecto de estudiantes de ingeniería industrial de Unicafam

Ellos buscan que este modelo pueda replicarse en otras fundaciones y escalar a nivel nacional.

El proyecto también abre la puerta a integrar nuevas tecnologías como inteligencia artificial o análisis de datos, ampliando las posibilidades de la ingeniería aplicada al bienestar animal.