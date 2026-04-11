Era el ‘Rey del Millo’ y también fue Rey Momo. Pedro Ramayá Beltrán ha sido grande entre los grandes. En ese sentido Carnaval de Barranquilla lamenta profundamente el fallecimiento del maestro Pedro “Ramayá” Beltrán, rey Momo del Carnaval de Barranquilla en el año 2002, una de las figuras más representativas de la fiesta y uno de los músicos folclóricos más importantes de la región y el país.

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Conocido como el “Rey del Millo” o “el rey del pito atravesado”, fue un músico, instrumentista y compositor, con un extenso recorrido e invaluable legado en la historia musical del país y dedicó su vida a exaltar las tradiciones del Caribe colombiano.

Nacido en 1930, en el corregimiento de Patico, Bolívar, el maestro Ramayá fue un precursor de la cumbia, a quien se le atribuye la creación de un nuevo concepto de este ritmo, incorporando instrumentos orquestales y diversificando sus sonoridades.

En 2023, el Ministerio de Cultura de Colombia le otorgó el Premio Vida y Obra, reconociéndolo como una leyenda viva de la música colombiana, especialmente de la cumbia. Fue, además, el máximo exponente de la flauta de millo y gaita corta, llevando instrumentos de viento a escenarios nacionales e internacionales con la maestría y autenticidad que le caracterizaban.

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Dejó una huella eterna para el público carnavalero con temas como El ratón, La clavada, Mico ojón pelúo y La rebuscona, piezas que hoy hacen parte del repertorio fundamental de la música tradicional colombiana.

Su designación como Rey Momo en 2002 fue un reconocimiento a su trayectoria, su autenticidad y su incansable labor por preservar y difundir las raíces de la cultura. Carnavalera. La organización Carnaval de Barranquilla reconoció en vida su inmenso aporte a la sonoridades de la fiesta homenajeándolo y honrándolo durante varias décadas, en el año 2010 fue el homenajeado en el Festival de Orquestas y en el año 2023 el maestro exaltado en la Noche de Guacherna y en el Carnaval 2025 durante la celebración de 30 años de la Figura del Rey Momo. Pedro “Ramayá” Beltrán fue y seguirá siendo un referente obligado para los que buscan comprender la esencia de la cumbia y del Carnaval de Barranquilla.

El director de Carnaval de Barranquilla, Juan Ospino, expresó: “Con gran dolor despedimos a un maestro que hizo del millo un símbolo de identidad y orgullo. ‘Ramayá’ no solo fue un músico excepcional, fue un guardián de nuestras tradiciones. Su legado seguirá vivo en el sonar de cada cumbia y en el corazón de esta fiesta a la que dedicó su conocimiento, trabajo y talento”, expresó.

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Desde Carnaval de Barranquilla extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística que hoy despide a un grande de la tradición colombiana.

Su legado vivirá por siempre en el corazón de nuestra Fiesta.