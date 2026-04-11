Pedro Beltrán cumplió 96 años el domingo de Carnaval. La vida, misteriosa como ella sola, quiso que el último cumpleaños del ‘Rey del Millo’ fuese en esa fiesta de tradición. Ramayá dejó este mundo en la mañana de este sábado aunque su música y su obra serán inmortal.

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A sus 96 años no perdía la sonrisa y picardía. El folclorista amenizó con el sonido de su gaita y flauta de millo el trasegar de los caribeños y colombianos desde hace varias décadas.

Precisamente, su amigo y colega Lisandro Polo Rodríguez, lo define como “la materia prima de la Cumbia” y añade que las primeras tres letras de esa palabra son Pedro ‘Ramayá’ Beltrán.

“El maestro es una eminencia que hizo un gran aporte a la música nuestra. Marcó un derrotero, marcó un legado que seguirá vigente por muchos años porque yo creo que es perenne. Sus melodías hoy en día fueron la escuela de muchos músicos flauteros”, dijo en medio del dolor por el sensible fallecimiento.

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Intentar definir a Pedro Ramayá es una labor tan ardua como saber cuántos años duró tocando cumbia. Sin embargo, el músico Joaquín Pérez, a quien en diferentes ocasiones el maestro Ramayá ha catalogado como su sucesor, indicó que “él es uno de los mayores pilares de nuestra música tanto así que si no existiera música del maestro, al Carnaval le haría falta por lo menos un par de piernas o de brazos”.

“Él logró hacer un híbrido de dos estilos. Primero, al provenir de la depresión momposina tomó todo ese legado y cuando llegó a la Cumbia Soledeña también adquirió el estilo de cómo se tocaba en Atlántico”. Y, luego de tomar esas dos vertientes, “evolucionó su propio estilo que es lo que se logra escuchar hoy”.

Por su parte, Lisandro Polo, director de la Fundación Tambó, destacó que Ramayá es “el máximo exponente de la interpretación de pito atravesa’o, es decir, el Rey de la flauta. Es el más grande, un innovador, una persona que le sigue aportando mucho a nuestra cultura, en especial a la cumbia”.

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Josefina Villarreal/El Heraldo

‘La rebuscona’, su gran obra

Pensar en cumbia es sinónimo de La rebuscona. Esta canción hasta la actualidad logra hacer que más de una persona se ponga en pie para seguir el ritmo de la flauta de millo y los tambores con su cuerpo.

Lisandro Polo indicó que “la magia que tiene ese tema es precisamente porque es un tema alegre, que tiene cadencia, hay una armonía, transmite energía y magia. Ese tema es sabroso, la gente lo identifica por eso, la melodía es hermosa, las combinaciones que él hace ahí en el dominio del instrumento lo convierten en el maestro de maestros”.

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“Hoy mi corazón está de luto”

Por su parte, Rami Beltrán, nieto del folclorista dijo que “no hay palabras suficientes para describir el dolor que siento en este momento. Se va no solo un abuelo, sino un maestro de vida, un hombre lleno de sabiduría, historia y amor por nuestras raíces”.

En ese sentido, su legado vivirá siempre en cada nota, en cada recuerdo, en cada enseñanza que sembró en nosotros.

“Fue y seguirá siendo un pilar fundamental en mi vida y en nuestra familia. Gracias por tanto, abuelo. Gracias por tu música, por tu ejemplo, por tu fuerza y por enseñarnos a amar lo nuestro. Hoy te despido con el alma rota, pero con el orgullo de haber sido tu nieto. Vuela alto, Ramayá… tu sonido nunca se apagará”.

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