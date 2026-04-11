La fuerte demanda de boletas para las dos fechas del BTS World Tour 2026–2027 en Colombia superó las proyecciones iniciales de la organización, luego de que arrancara la preventa exclusiva para los miembros de la comunidad Army Membership (Global).

Lea más: Liliana Villareal, ingeniera colombiana, fue protagonista en el amerizaje de la misión Artemis II: “Todos pueden estar en la Nasa, si yo lo hice, también pueden”

La empresa encargada de la venta de entradas, Ticketmaster Colombia, habilitó cerca del 90% del aforo, equivalente a más de 40.000 entradas por cada concierto. Esta primera etapa estuvo dirigida únicamente a los usuarios que se registraron previamente en la plataforma WeVerse antes del jueves 2 de abril.

En cuestión de apenas tres horas, ese lote de boletas quedó completamente agotado, lo que dejó a una gran cantidad de fanáticos sin posibilidad de compra en esta fase inicial y limitó el acceso al 10% restante para la venta general.

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular múltiples quejas en redes sociales por parte de seguidores que no lograron adquirir entradas. Entre las principales inconformidades se mencionan fallas en la plataforma, demoras extensas en las filas virtuales y dudas sobre los mecanismos de control aplicados en el proceso de venta.

Algunos fans plantearon que la validación del código de membresía Army (requisito para poder comprar) debió realizarse desde el ingreso a la plataforma y no en una etapa posterior, con el fin de evitar reventas y garantizar que los asientos quedaran efectivamente reservados para quienes completaron el registro.

Ver más: Jaafar Jackson: mantuve casi un año en secreto el papel de ‘Michael’

A esto se sumaron denuncias de creadores de contenido que afirmaron haber encontrado entradas para los dos conciertos en sitios de reventa como Viagogo, con precios que alcanzaban hasta los 19 millones de pesos, lo que aumentó el malestar dentro de la comunidad y reavivó las críticas sobre posibles fallas en los controles y la presencia de boletos en plataformas no oficiales.

Por otro lado, una usuaria identificada como Amari expresó su inconformidad en TikTok al mostrar capturas de estas ofertas. “¿Alguien me puede explicar esta puta mierda? ¿Cómo es posible que tienen en todas las zonas? 2 millones, 8 millones, 10 millones, 11, 12, 19 millones de pesos. ¿Qué es esta porquería? Esta es de otra fecha. ¿Cómo es posible que una entrada que estaba a trescientos mil pesos esté en dos millones seiscientos mil? ¿Qué le pasa a esta gente?”, denunció mientras evidenciaba la reventa en Viagogo.

Frente a la polémica, Ticketmaster Colombia entregó aclaraciones sobre el procedimiento y, en declaraciones para Infobae Colombia, recordó que la preventa estuvo restringida únicamente a quienes completaron el registro y contaban con la membresía oficial activa.

Lea también: Kany García abre su capítulo más personal a ‘Puerta Abierta’

La compañía también recalcó que cada compra estaba limitada a un máximo de cuatro entradas por usuario, como medida para evitar la concentración de boletas y posibles prácticas de reventa. “La venta de tiquetes solo fue para los usuarios que tuvieran la membresía y hayan seguido los pasos en los tiempos indicados”.

Asimismo, ante la aparición de ofertas en plataformas externas, la empresa advirtió sobre las llamadas entradas especulativas, descritas como aquellas que “aún no existen o no están en poder del vendedor”, señalando que, aunque su comercialización no está permitida en su sistema, sí puede presentarse en sitios externos sin verificación adecuada.

La tiquetera explicó que este tipo de publicaciones, conocidas internacionalmente como “spec listing”, suelen aparecer poco después del anuncio de una gira, generando una falsa sensación de disponibilidad, cuando en realidad los vendedores aún no cuentan con las boletas. Esta dinámica puede inducir a los fans a pagar precios elevados por entradas que ni siquiera han sido emitidas.

Además: Meryl Streep y Anne Hathaway conquistaron Asia en su gira promocional de ‘El diablo viste a la moda 2′

Finalmente, la compañía recomendó a los usuarios comprar únicamente a través de canales oficiales y evitar plataformas no autorizadas, ya que algunas de estas páginas ofrecen supuestas reservas anticipadas que en realidad corresponden a listados especulativos que pueden llevar a engaños dentro del mercado de reventa.