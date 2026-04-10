Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway siguen de gira por varios países promocionando la nueva película ‘El diablo viste a la moda 2′, previo al estreno mundial de la cinta el próximo 29 de abril.

Lea: Jason Statham regresa con ‘Mutiny’, una película llena de acción y estrategia

La semana pasada Meryl y Anne deslumbraron en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo para presentar el estreno de la segunda parte de ‘The Devil Wears Prada’.

José Méndez/EFE Los looks de Meryl Streep y Anne Hathaway robaron miradas en el estreno de El diablo viste de Prada 2 en México

Este film regresa 20 años después de que se estrenara la primera película y reúne de nuevo a su elenco: Anne Hathaway, como Andy Sachs, asistente de Miranda (Meryl Streep); Emily Blunt, como Emily Charlton; y Stanley Tucci, como Nigel Kiplin.

Lea: Jaden Smith y Jackie Chan vuelven a verse tras 16 años desde ‘The Karate Kid’

Streep aseguró en una entrevista con Greta Gerwig que cuando tuvo que volver a interpretar al personaje de Miranda Priestly pensó en Anna Wintour, la directora editorial global de Vogue, e intentó imaginar “cómo sería cargar con su responsabilidad y sentir el mismo interés por el mundo y la misma curiosidad que ella debía tener”.

Y justamente esta semana se conoció que Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan la portada de la revista de moda Vogue para el mes de mayo como parte de la promoción de la película, en la que la actriz da vida a Miranda Priestly, una poderosa editora de una revista de moda inspirada en la británica.

Lea: Emilia, hija de Catalina Gómez, fue entrevistada en Telemundo por su talento como influencer educativa

Esta no es la primera vez que Wintour se une a la promoción de la película. En la pasada gala de los Óscar, la editora presentó un premio junto a Hathaway replicando la relación que Miranda y Andy tienen al principio de la primera cinta.

CHRIS TORRES/EFE Anna Wintour (izq.) y Anne Hathaway en el escenario para entregar los premios a Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Vestuario durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU.

Ahora Streep y Hathaway se encuentran de gira promocional por Asia, donde la primera parada fue Tokio (Japón). Meryl deslumbró en el evento luciendo un traje rojo con flecos de la marca de lujo Chanel.

Mientras que Anne apareció con el mismo corte de cabello que tuvo su personaje en la primera película, cuando cambió de imagen para entrar al mundo de la moda.

Lea: Los juegos del hambre llegan gratis a YouTube: así puede ver la saga completa

Luego, a principio de esta semana, las intérpretes aterrizaron en Seúl, Corea del Sur. Allí ‘Miranda Priestly' lució un conjunto de dos piezas rojo, de la marca Prada. Y 'Andy Sachs’ se vistió con un top off shoulder de estilo barroco y unos pantalones de cuero.

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Meryl Streep y Anne Hathaway en Seúl.

Por último, este viernes estuvieron en Shanghái, la última ciudad de Asia que visitarán. Streep lució un vestido elegante de color azul satinado, de la marca Saint Laurent, con zapatos de Alexandre Birman y joyería de Cindy Chao the Art Jewel.

Por su parte, a Hathaway llevó puesto un vestido de la colección Primavera/Verano 2026 de Susan Fang forrado de flores de tul en colores pastel.

Las próximas paradas de las actrices serán Nueva York y Londres.