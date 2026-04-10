Un emotivo reencuentro se dio entre Jaden Smith y Jackie Chan, quienes no coincidían desde hace 16 años, cuando compartieron escena en la película ‘The Karate Kid’.

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El reencuentro se conoció luego de una publicación en la red social Instagram hecha por Smith, donde aprovechó para felicitar a Chan por su cumpleaños número 72.

Asimismo, el hijo de Will Smith expresó su agradecimiento hacia el actor y destacó el impacto que tuvo esa experiencia en su vida personal y profesional.

“Te quiero, cambiaste mi vida y me enseñaste cosas que nunca olvidaré. Nunca podría ser quien soy hoy sin ti. Eres una leyenda, un ícono y un líder. Feliz cumpleaños. Nos vemos pronto”, escribió.

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En la cinta ‘The Karate Kid’, Jaden Smith interpretó a Dre Parker, un adolescente que se muda a China y enfrenta dificultades de adaptación, incluyendo el acoso escolar. En ese proceso, su personaje encuentra guía en el Sr. Han, interpretado por Jackie Chan, quien lo introduce en el kung fu.

‘The Karate Kid’ fue un éxito en la taquilla mundial. Con un presupuesto cercano a los 40 millones de dólares, la producción multiplicó varias veces su inversión y alcanzó ingresos superiores a los 359 millones de dólares en todo el mundo.

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