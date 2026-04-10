La actriz colombiana Lina Tejeiro, recordada por su paso por producciones como ‘Padres e hijos’, ‘La ley del corazón’ y ‘Chichipatos’, y quien actualmente hace parte de ‘MasterChef Celebrity’, vuelve a ser tema de conversación en el mundo del entretenimiento.

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En días recientes, en redes sociales ha tomado fuerza una serie de especulaciones sobre un supuesto embarazo de la actriz, lo que ha despertado curiosidad y todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por el programa ‘Lo Sé Todo’, la actriz habría faltado o reprogramado algunos compromisos profesionales, situación que algunos presentadores relacionan con una posible gestación. En la emisión también se difundieron imágenes en las que, según el análisis del programa, se notarían cambios físicos en Lina.

Por otro lado, medios como Publimetro e Infobae han mencionado al empresario y mánager Daniel Gómez como posible pareja de la actriz e incluso lo han relacionado con la supuesta paternidad, basándose en fotos recientes y comentarios que circulan en redes sociales. No obstante, ninguno de los dos ha confirmado públicamente algún vínculo sentimental.

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La presencia de Lina en la actual temporada de ‘MasterChef Celebrity’ también ha generado comentarios, ya que, según versiones de La Corona TV, la actriz no habría asistido a todas las grabaciones debido a compromisos comerciales y proyectos digitales previamente adquiridos.

Estas ausencias han obligado a la producción del programa a ajustar agendas y dinámicas de grabación, aunque no se ha establecido oficialmente si esto tiene relación con los rumores de embarazo ni si podría influir en su continuidad dentro de la competencia.

Finalmente, hasta el momento, Lina Tejeiro no se ha pronunciado sobre estas versiones, y tampoco se ha confirmado la veracidad de los rumores que la vinculan con Daniel Gómez.

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