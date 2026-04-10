Por:  Keyla Ospino Vargas

Luego de generar expectativa en redes sociales, este jueves vio la luz ‘Choka Choka’, una canción que junta a Anitta y Shakira en una canción que mezcla español y portugués de forma natural.

La historia que cuentan es la de una mujer segura de sí misma, que sabe lo que vale y que no acepta reglas impuestas por otros.

Anitta participó en la escritura junto a King Saints y Lil i Am, y dejó claro que esta canción es clave en su próximo álbum EQUILIBRIVM. Según ha explicado, representa muy bien su estilo, el cual se define por libre, fuerte y sin encasillarse.

En lo musical, “Choka Choka” tiene como base el funk brasileño, un ritmo fuerte y pegajoso. La producción estuvo a cargo de Papatinho y Doramola, quienes lograron mezclar ese sonido de Brasil con un estilo más global.

La canción también tiene un detalle especial y es que menciona a la “cabocla”, una figura de la cultura indígena brasileña relacionada con la naturaleza y la sabiduría.

Shakira retoma su imagen de “loba”, un símbolo que ya es parte de su carrera. Incluso canta partes en portugués. En una de las partes finales, el mensaje es dejar el pasado atrás y vivir el presente.

Esta colaboración también marca un nuevo paso en su relación artística. Después de que Anitta apareciera en el video de “Soltera”, ahora se unen oficialmente en una canción. Además, la brasileña entra al grupo de artistas femeninas que han cantado con Shakira, junto a nombres como Beyoncé y Christina Aguilera.

‘Choka Choka’ tendrá su primera presentación en vivo este 11 de abril en Saturday Night Live, antes del lanzamiento completo del álbum EQUILIBRIVM, que llegará el 16 de abril.

Letra

Acelerada, no se comporta

Lo que puedan pensar ya no le importa

Todas salieron a romper la calle

Esto no va a parar hasta que estalle

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla

Obsesionao’, todos ilusionao’

Tú le dices “hola”, ella te responde “chao”

Oh, wow, la rompe demasiado

Los hombres que se alisten aunque no estén invitados

Acelerada, não se comporta

É milionária e já tu não importa

Se eles saíram pra curtir o baile

Ela foi encontrar vossa majestade

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Sou pequenininha, mas posso te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla

Descontrolado, esse lobo tá animado

Vai com a Shaki e fica todo empolgado

Oh, wow, é loba e é mulher

E não fica contente até ter o que ela quer

Viver, deixando pra trás o passado (Cho-Cho-Cho-Cho—)

Viver sem lei, fazendo sempre o que quiser (Cho-Cho-Cho-Cho—)

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla

Choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca

Choca, choca, choca, choca, cho-cho-cho-cho-choca, choca

Tão, tão, tão, tão, tão, tão má-má-má, pode te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da cabocla