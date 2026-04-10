Los fanáticos de Los juegos del hambre tienen una nueva oportunidad para revivir la historia, y lo mejor de todo, sin costo.

Así puede hacer gelatina de leche de almendras con arándanos paso a paso

¿Quiénes son Edoardo Mapelli Mozzi y Beatriz de York y por qué su historia está rodeada de polémicas?

Kany García cumplió su sueño de cantar con Juan Luis Guerra: así nació “Amor bonito”

La saga protagonizada por Katniss Everdeen ahora puede verse a través de un maratón gratuito disponible en YouTube por tiempo limitado.

Esta iniciativa llega en medio del renovado interés por el universo creado por Suzanne Collins, especialmente tras el anuncio de una nueva película precuela que seguirá ampliando la historia de Panem.

El especial incluye las cuatro primeras entregas de la saga: Los Juegos del Hambre, En llamas, Sinsajo - Parte 1 y Sinsajo - Parte 2, que estarán disponibles durante siete días en el canal oficial The Hunger Games dentro de la plataforma YouTube.

Aunque el acceso es gratuito, es importante que sepa que la transmisión cuenta con pausas publicitarias.

Y es que la saga ha sido un éxito total pues en conjunto, sus cinco películas han superado los 3.300 millones de dólares en taquilla mundial, consolidando su impacto dentro del género distópico juvenil.

Entre todas las entregas, Los Juegos del Hambre: En llamas se mantiene como la más taquillera, con más de 860 millones de dólares recaudados. Por su parte, la precuela más reciente, Balada de pájaros cantores y serpientes, también logró una sólida recepción en taquilla, alcanzando cerca de 300 millones de dólares.

Asimismo, la saga prepara su regreso a los cines con una nueva producción titulada Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, que explorará el pasado de Haymitch Abernathy, uno de los personajes más emblemáticos.