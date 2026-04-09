La cantante Kany García abrió su corazón recientemente durante una entrevista con Listín Diario, un periódico de la República Dominicana.

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De todos los temas que tocó en la conversación, habló puntualmente de cómo toma la decisión con qué artista hará una colaboración.

Precisó que prefiere dejar que todo fluya de manera natural, sin insistencias ni presiones. Sin embargo, hubo una excepción especial como fue la de trabajar junto a Juan Luis Guerra en la canción “Amor bonito”, un sueño que guardó durante mucho tiempo.

El tema hace parte de su nuevo álbum “Puerta abierta”, un proyecto en el que la artista rinde homenaje a sus raíces caribeñas y que incluye también colaboraciones con otros nombres destacados de la música latina.

García recordó que fue gracias a que un día salió a correr y encontró el impulso para escribirle al reconocido músico dominicano. Ese momento ocurrió mientras se preparaba para un concierto en Madrid y pensaba en su próxima presentación en Altos de Chavón.

La cantante Kany García abrió su corazón recientemente durante una entrevista con Listín Diario, un periódico de la República Dominicana.

“Yo tenía un concierto en Madrid, entonces estaba corriendo por la mañana y ahí fue que decidí escribir a Juan Luis, yo tenía un concierto en Altos de Chavón un mes siguiente y me atreví a escribirle, le dije: ‘Mire, maestro, tengo este concierto, yo sé que a usted no le gusta tanto ir a los shows en vivo’, y me contestó de inmediato, cuando me contestó ahí fue que dije: ‘Este tipo me contesta muy rápido, así que puedo ser más joseadora y le puedo mandar la canción’”, contó.

Y es que Kany ha confesado que le cuesta pedir colaboraciones porque teme incomodar o generar compromisos innecesarios, especialmente cuando se trata de figuras que admira profundamente. Siempre busca que la otra persona tenga la libertad de aceptar o rechazar sin presión.

El resultado de ese acercamiento llegó tiempo después. Mientras se encontraba de viaje en Chicago junto a su madre, recibió la versión grabada por Juan Luis Guerra. Era una mañana fría cuando escuchó por primera vez la voz del artista en la canción, un momento que la conmovió profundamente.

“Yo tengo un problemita de no llorar, malo, porque me encanta llorar y soy envidiosa de la gente que llora con facilidad, y debo decirte que lloré tanto cuando escuché la voz de él, porque tenía muy en claro cómo íbamos a sonar”, inidicó.

Asimismo, habló del gran momento que vive la música en español. Considera que actualmente atraviesa una etapa de gran visibilidad a nivel global, en la que incluso artistas angloparlantes buscan incursionar en el idioma.

Como parte de su agenda, la cantautora se presentará el 1 de agosto de 2026 en Puerta de Oro, Barranquilla, y las boletas se encuentran a la venta en Tu Boleta.