El nombre de Edoardo Mapelli Mozzi otra vez sale a la palestra pública, por cuestionamientos relacionados con su origen familiar y su supuesta conexión con la aristocracia italiana.

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Y esta controversia ha terminado por involucrar también a su esposa, Beatriz de York, en un momento en el que la familia York ya atraviesa un periodo de alta exposición mediática por el caso Epstein. Su nombre se ha hecho viral en redes sociales.

Durante años, la figura del empresario fue asociada a una imagen de exclusividad, respaldada por presuntas raíces nobles en Italia. Sin embargo, recientes revisiones han puesto en duda ese relato.

Princess Beatrice is reportedly going through marital woes with husband Edoardo Mapelli Mozzi.



According to a recent report, the 37-year-old royal, already under stress owing to her father, is now facing intense criticism from her in-laws, who belong to Italian aristocracy.… pic.twitter.com/LEV4lDngOW — Dr. M.F. Khan (@Dr_TheHistories) March 11, 2026

Distintos reportes señalan que su vínculo con la aristocracia no implicaría derechos hereditarios ni títulos formales, lo que contradice la percepción inicial que lo posicionaba como parte de una familia influyente en Europa.

Uno de los puntos más comentados es su relación con propiedades históricas, como la villa Mapelli Mozzi en Lombardía. Según las investigaciones, el empresario no figuraría entre los herederos directos de este patrimonio, lo que ha intensificado las dudas sobre su estatus.

Royal family fun! Princess Beatrice and her husband, Edoardo Mapelli Mozzi, shared a sweet moment with Beatrice's cousin Zara Tindall and her daughter Lena during the Sandringham walkabout 💕 The couple left their own daughters – Sienna, 4, and baby Athena – at home.… pic.twitter.com/4SdsUf6FL4 — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 25, 2025

La familia York ha estado en el foco público en los últimos años, especialmente por las controversias relacionadas con el príncipe Andrés.

¿Quién es Beatriz de York?

Beatriz de York es una princesa que mantiene un perfil activo dentro de la monarquía británica. Hija del príncipe Andrés y nieta de Isabel II, forma parte de la línea de sucesión al trono.

A diferencia de otros miembros de la realeza, ha construido una carrera en el ámbito empresarial y tecnológico, participando en proyectos ligados a la innovación, la sostenibilidad y la filantropía.

Beatriz y Eugenia de York no asistirán a la misa de Pascua con la familia real británica https://t.co/hord5eceC4 pic.twitter.com/IhWgFV50Nm — El Universo (@eluniversocom) March 31, 2026

Desde su matrimonio en 2020, celebrado en Windsor, la pareja ha optado por mantener una vida discreta, centrada en su entorno familiar y profesional.

Por ahora, la familia está en tendencia por todos los presuntos secretos que tiene Edoardo Mapelli Mozzi, que poco a poco están saliendo al escarnio público.