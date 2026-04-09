Los televidentes de La casa de los famosos Colombia ahora tienen la decisión de definir qué pasará con Alejandro Estrada y Eidevin López luego de un enfrentamiento que generó gran polémica.

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Después de la discusión que tuvieron los dos participantes, la producción del reality abrió una votación especial desde el 8 de abril hasta el jueves 9 de abril a las 9:00 p. m., en la que el público podrá elegir entre varias sanciones:

Expulsión de ambos participantes

Expulsión solo de Alejandro Estrada

Expulsión solo de Eidevin López

Envío de ambos a placa durante dos semanas con “candado”

¿Qué ocurrió con Alejandro Estrada y Eidevin López en La casa de los famosos?

Durante una dinámica en la que los famosos debían decirse verdades sin filtro, las tensiones acumuladas explotaron.

En medio de la discusión, López se acercó más de lo permitido e hizo contacto con el rostro de Estrada, lo que fue interpretado como una provocación directa.

La reacción del actor no se hizo esperar pues respondió empujándolo, provocando su caída frente a los demás participantes y a la audiencia.

El ambiente se tornó tan tenso que ‘El Jefe’ tuvo que intervenir de inmediato para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara aún más dentro de la casa.

Usuarios en redes sociales iniciaron una discusión sobre quién debería asumir la responsabilidad del incidente, lo que llevó a la producción a tomar la decisión de involucrar directamente a la audiencia.

En la noche del 9 de abril se conocerá el resultado de las votaciones.

¿Cómo puede votar por Alejandro Estrada y Eidevin López en La casa de los famosos?

Si desea votar para que ‘El jefe’ tome una decisión, puede ingresar a la casadelosfamososcolombia.com y escoger la opción que desea.