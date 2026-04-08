Era el 1 de marzo de 2001 y, a miles de kilómetros de Madrid, en Jacksonville, Florida, dos personas se daban el “sí, quiero” sin testigos, sin celebración y sin que nadie en España lo supiera todavía.

Uno de ellos era el doctor Julio Iglesias Puga, conocido popularmente como Papuchi, padre del cantante Julio Iglesias y figura habitual de los medios de comunicación españoles. La otra era Ronna Keith, una modelo estadounidense cuarenta y ocho años menor que él. Cuando la noticia llegó a las redacciones de la prensa del corazón, el impacto fue inmediato.

Así se conocieron ‘Papuchi’ y Ronna a finales de los años ochenta

Todo comenzó en una terraza del Paseo de La Habana, en Madrid, a finales de la década de los ochenta. Ronna era una joven modelo estadounidense que visitaba España de vacaciones cuando el famoso ginecólogo la vio pasar.

Según el propio ‘Papuchi’ relataría más tarde, fue un impacto inmediato: al verla, pensó que aquella “morenita” sería su mujer. Ella tenía poco más de veinte años; él superaba los setenta. Esa diferencia de casi medio siglo convirtió la relación en uno de los romances más comentados del momento, aunque la pareja nunca la vivió como un impedimento.

Con el tiempo, Ronna se instaló en España y comenzó una convivencia con ‘Papuchi’ que se prolongaría más de una década. Durante todos esos años, la relación resistió críticas, titulares y el escrutinio constante de una sociedad que no terminaba de comprender del todo aquella historia.

La boda se celebró en secreto por respeto a la primera esposa del doctor

La discreción con la que se organizó el enlace tenía una razón de fondo. La pareja decidió mantener la boda en privado mientras seguía con vida María del Rosario de la Cueva, primera esposa del doctor y madre de sus hijos mayores.

Papuchi Iglesias y Ronna, 20 años de la boda que revolucionó a España. La hemeroteca de ¡HOLA! vale más que la mina Grasberg https://t.co/rdupzpNTJN vía @hola pic.twitter.com/xH1AYWkSCv — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) February 7, 2021

Solo cuando aquella etapa quedó cerrada definitivamente optaron por hacer pública la noticia.

En el momento de casarse, ella contaba con 38 años y él con 85. Ningún familiar estuvo presente. Ninguna gran celebración. Solo ellos dos, formalizando un vínculo que llevaba años construyéndose lejos de los focos.

‘Papuchi’ se convirtió en padre a los 88 años

Si la boda fue una sorpresa, lo que vino después lo fue aún más. En 2004, cuando el doctor Iglesias Puga tenía 88 años, nació su hijo Jaime. Para él, convertirse en padre a esa edad era “un acto de generosidad hacia su esposa”, una manera de dejarle una parte de sí mismo para el futuro.

Sin embargo, el tiempo se agotó pronto. En diciembre de 2005, ‘Papuchi’ falleció a los 90 años. Ronna estaba embarazada en ese momento de su segunda hija, Ruth, quien nació meses después. El doctor no llegó a conocerla.