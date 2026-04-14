Luego del rotundo éxito de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’, el universo de Panem sigue expandiéndose. Este lunes 13 de abril fue publicado el primer tráiler de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’, una nueva entrega, basada en la próxima novela de Suzanne Collins.

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El tráiler, que se puede disfrutar en el canal oficial de YouTube de ‘Los Juegos del Hambre’, ofrece un adelanto de la juventud de uno de los personajes más queridos de la franquicia: Haymitch Abernathy. También se nota que esta nueva entrega está ambientada 24 años antes de la odisea de Katniss Everdeen, en la mañana de la cosecha de los quincuagésimos juegos.

Haymitch debe representar al Distrito 12 en una arena donde 48 jóvenes luchan por su vida en lugar de los 24 tradicionales.

Lionsgate ha confirmado oficialmente que ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ llegará a las salas de cine de todo el mundo el 20 de noviembre de 2026.

La fecha tiene que ver con la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, en la cual tradicionalmente se han estrenado las otras películas.

En la dirección vuelve Francis Lawrence, quien está desde ‘En Llamas’. Además de Joseph Zada, el elenco incluye a Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Mckenna Grace, y Kelvin Harrison Jr.