Si busca un postre saludable, natural y fácil de preparar, esta gelatina de almendra con arándanos es una excelente opción.

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Lo mejor de esta receta es que es completamente vegana, ya que utiliza agar en lugar de gelatina de origen animal.

Además, combina los beneficios de la leche de almendras con los frutos rojos, aportando calcio, fibra y antioxidantes, todo con un bajo contenido calórico. ¡Manos a la cocina!

Freepik Gelatina sin sabor: beneficios, propiedades y por qué incluirla en su dieta

Ingredientes:

500 ml de leche de almendras sin azúcar

2 cucharadas de azúcar mascabo o stevia (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 ½ cucharadita de agar-agar en polvo

100 g de arándanos frescos (también puede usar frambuesas o moras)

Preparación:

Coloque en una olla la leche de almendras junto con el endulzante elegido y la vainilla, mezclando bien desde el inicio.

Lleve la preparación a fuego medio y, cuando comience a hervir, incorpore el agar-agar poco a poco sin dejar de revolver.

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Cocine durante unos dos minutos, asegurándose de que el gelificante se disuelva completamente y no queden grumos.

Retire del fuego y deja que la mezcla pierda un poco de temperatura antes de continuar. Agregue la mitad de los arándanos e intégrelos suavemente.

¿Cuál es la mejor opción para fritar: un sartén o una freidora de aire?

Vierta la preparación en moldes individuales o en un recipiente previamente humedecido. Distribuya el resto de los frutos por encima para dar un acabado más atractivo.

Lleve a refrigeración durante al menos dos horas, hasta que tome consistencia firme. Desmolde con cuidado y sirva bien fría. ¡Buen provecho!

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