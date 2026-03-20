La freidora de aire se ha convertido en los últimos años en uno de los electrodomésticos mas populares y apetecidos en las cocinas, pues los alimentos quedan crujientes y con mucho menos aceite que fritándose en un sartén común, sin embargo, surge la duda si realmente los alimentos que pasan por la freidora quedan fritos y mantienen este sabor.

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Expertos señalan que la respuesta depende de lo que usted busque, ya sea sabor, rapidez, salud o comodidad. En el caso de las frituras en sartén, se debe cocinar los alimentos sumergiéndolos o cubriéndolos parcialmente en aceite caliente, normalmente entre 170 °C y 180 °C. Este contacto directo con la grasa provoca que se forme una capa crujiente en el exterior mientras el interior queda jugoso.

Este es el método más común para fritar los alimentos como papas, empanadas, pescado, pollo, entre otros; aunque su sabor queda más rico no es recomendable para la salud, ya que estos alimentos quedan expuestos a grandes cantidades de grasa, lo que puede con el tiempo obstruir la circulación de su sangre o generar otras enfermedades.

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Mientras que en la freidora de aire, en realidad no frita, sino que funciona como un pequeño horno de convección que hace circular aire caliente a gran velocidad para dorar los alimentos. Gracias a este sistema los alimentos crean una textura crujiente similar a la fritura, pero utilizando muy poco aceite o incluso ninguno. No quedan de un sabor tan exquisito pero sí son más saludables que los alimentos sumergidos en aceite.

Sartén Vs freidora de aire

Fritar en sartén: El aceite caliente penetra ligeramente en el alimento y produce una fritura más intensa y crujiente, lo que no se puede replicar exactamente con aire caliente. Por eso muchos cocineros siguen prefiriendo la sartén para recetas clásicas.

Asimismo, freír en aceite suele ser más rápido, ya que el calor del aceite transmite energía de forma muy eficiente, en especial para muchos alimentos pequeños o rebozados. Además hay más versatilidad culinaria.

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Fritar con freidora de aire: Ha ganado popularidad sobre todo por motivos de salud y comodidad. Una de sus mayores ventajas es que reduce el uso de aceite entre un 25 % y un 90 %, dependiendo del alimento, lo que significa menos grasa y menos calorías.

De igual manera, estudios indican que cocinar con aire caliente puede reducir la formación de acrilamida u otros compuestos derivados de frituras muy intensas.