Este jueves 19 de marzo se conocieron los resultados de la ‘Gran Encuesta de GAD3 Colombia’ para ‘RCN Televisión’, en la que 1.200 personas fueron preguntadas sobre su percepción y afinidad frente a los candidatos de cara a la primera y posible segunda vuelta presidencial.

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De acuerdo con la ficha técnica de la encuesta, los entrevistados fueron residentes en Colombia mayores de 18 años con derecho de voto en los procesos electorales de 2026 y con acceso a telefonía móvil.

La encuesta se hizo vía telefónica, mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software, detalla la ficha técnica.

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Entrando al terreno de los resultados, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sigue liderando la intención de voto tanto para la primera como para la eventual segunda vuelta presidencial.

Ante la pregunta: “Dígame si en las próximas elecciones presidenciales tiene usted intención de votar y, en ese caso, ¿por qué candidato votaría?“, el 35 % de los encuestados respondió que apoyaría a Iván Cepeda, el 21 % a Abelardo de la Espriella y el 16 % a Paloma Valencia.

Agencia EFE

Los demás candidatos obtuvieron menos del 5 % de las respuestas favorables, en este orden: Claudia López (4 %), Sergio Fajardo (3 %), Miguel Uribe Londoño (1 %), Santiago Botero (1 %), Luis Gilberto Murillo (1 %), Carlos Caicedo (0,3 %), Clara Eugenia López (0,2 %), Mauricio Lizcano (0,1 %) y Roy Barreras (0,1 %).

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De los candidatos vicepresidenciales, los que lideran el índice de “preferencia” son: Aída Marina Quilcué (fórmula de Cepeda), con un 28 %; Juan Daniel Oviedo (fórmula de Valencia) y José Manuel Restrepo (fórmula de De la Espriella), con un 18 % cada uno.

De cara a una segunda vuelta se plantearon varios escenarios en los que se enfrenta a Iván Cepeda con los candidatos que le siguen en intención de voto.

En todos los escenarios Iván Cepeda obtiene mayor porcentaje de intención de voto que sus rivales, siendo Paloma Valencia, del Centro Democrático, la que más acorta la diferencia.

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Victor Lerena/EFE MADRID, 07/01/2026.- El candidato presidencial colombiano del Pacto Histórico Iván Cepeda ofrece una rueda de prensa este miércoles en Madrid, para hablar del riesgo de injerencias estadounidenses en las próximas elecciones colombianas y de las consecuencias de la reciente operación militar en Venezuela. EFE/ Víctor Lerena

Si pasaran a segunda vuelta Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el primero obtendría el 45 % de los votos y el segundo, el 36 %. Mientras que un 10 % de los encuestados indicó que votaría en blanco y un 6 % que no participaría.

En el escenario de Iván Cepeda y Sergio Fajardo en segunda vuelta, el primero obtendría el 44 % de los votos y el segundo, el 32 %. Un 12 % votaría en blanco y un 9 % no votaría.

En cambio, si Iván Cepeda y Paloma Valencia van a segunda vuelta, el primero obtendría el 43 % de los votos y la segunda, el 40 %. Esto hace a la aspirante de derecha la más fuerte rival de Cepeda en la posible jornada electoral del 21 de junio.

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Por otro lado, si las dos opciones son Abelardo y Sergio, el primero obtendría el 33 % de los votos y el segundo, el 25 %.

Pero si quedan De la Espriella y Valencia en segunda vuelta, habría un empate, ambos con el 27 %, según la encuesta. En este caso, 23 % votaría en blanco y 19 % no votaría.

Josefina Villarreal/Josefina Villarreal BARRANQUILLA., La candidata presidencial Paloma Valencia durante una visita a las nuevas instalaciones del DIARIO EL HERALDO, donde sostuvo un encuentro con el editor Político Luis Rodríguez.

Ficha técnica

Ficha técnica de la Gran Encuesta de GAD3 para RCN.

Ficha técnica de la Gran Encuesta de GAD3 para RCN.