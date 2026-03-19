Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial.

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Se trata de un científico nacido en Barranquilla, criado en el corregimiento de Hibácharo, del municipio de Piojó, Atlántico. Se graduó como químico en la Universidad del Atlántico, luego hizo un doctorado en Ciencias en Chile, para después ser reclutado por la Escuela de Medicina de Harvard, durante su estancia en la Universidad Estatal de Ohio, donde estaba realizando algunas investigaciones.

Lizcano destacó que De la Torre es hijo de un conductor de bus que no fue a la escuela y de una madre artesana. Agregó que creció en un entorno rural y humilde, donde incluso trabajó como ayudante en el bus de su padre.

Destacó que el atlanticense cuenta con una especialización en Finanzas, un doctorado en Ciencias Aplicadas y dos postdoctorados en Bioquímica y Biofísica, enfocados en el diseño de fármacos: uno en la Universidad Estatal de Ohio; el otro, en la Universidad de Harvard y el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts, en Estados Unidos.

De la Torre es conocido porque ha enfocado su trabajo en el desarrollo de terapias génicas para restaurar la audición y la visión, así como en la investigación contra enfermedades como el Alzheimer y el cáncer.

“Este no es un proyecto político para repartir puestos. Es un proyecto de país, construido con personas que quieren trabajar de verdad por Colombia”, afirmó el candidato.

Añadió: “Pedro De la Torre es el reflejo de lo que somos como país: gente que lucha, que trabaja y que, con esfuerzo, puede llegar a los escenarios más importantes del mundo. Hoy queremos que ese conocimiento esté al servicio de Colombia”, agregó.

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No busco ni he buscado nombres ni apellidos mágicos. Busco carácter, talento y un ejemplo a seguir. Por eso elegí a @pedrodelatorrem . Porque es uno de los nuestros. pic.twitter.com/4wWcGb5kDg — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) March 19, 2026

Hay que recordar que en un principio Lizcano había anunciado a Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial, pero luego el exdirector de la Dian reportó asuntos familiares que le impedían desarrollar su rol durante la campaña.