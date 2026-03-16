Mauricio Lizcano no irrumpe como un desconocido en la política colombiana: llega a la contienda de 2026 como un dirigente formado en el Congreso, curtido en el Ejecutivo y decidido a presentarse como una alternativa a la polarización.

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Su candidatura, respaldada por la Alianza Social Independiente y por su movimiento ciudadano, intenta instalar una idea simple pero ambiciosa: que el país necesita menos trincheras ideológicas y más soluciones concretas en seguridad, salud, empleo e institucionalidad.

¿Quién es Mauricio Lizcano?

Óscar Mauricio Lizcano Arango nació en Medellín el 12 de agosto de 1976, pero fue en Caldas donde echó raíces políticas y construyó la carrera electoral que lo llevó al Congreso. Hijo del excongresista Óscar Tulio Lizcano y de Marta Arango, su historia pública quedó profundamente marcada por el secuestro de su padre a manos de las FARC entre 2000 y 2008. Aquella experiencia lo vinculó a la causa de las familias de secuestrados y se convirtió en uno de los episodios más determinantes de su trayectoria personal y política.

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Su formación académica ha sido uno de los pilares de su perfil político. Lizcano es abogado de la Universidad del Rosario, tiene estudios de especialización en gerencia, gobierno y asuntos públicos, cursó programas en instituciones como Los Andes, Cambridge Judge Business School y Notre Dame, y completó una maestría en políticas públicas en Harvard y un MBA en el MIT, donde además figura con formación como investigador académico.

Antes de convertirse en candidato presidencial, Lizcano ocupó durante más de dos décadas distintos cargos en la administración pública y en la política nacional. Su recorrido incluye pasos por DANSOCIAL, la Secretaría de Tránsito de Manizales, el Ministerio de Comunicaciones, el PNUD y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, además de una etapa como docente universitario en Manizales.​

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Su salto nacional llegó con la elección como representante a la Cámara por Caldas en 2006, seguida por su llegada al Senado en 2010 y su reelección en 2014. Entre 2016 y 2017 presidió el Senado, convirtiéndose entonces en la persona más joven en ocupar ese cargo.​

Tras esa etapa legislativa, regresó al centro del poder con el gobierno de Gustavo Petro. En agosto de 2022 fue designado director del Dapre, y en mayo de 2023 asumió el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde donde reforzó un discurso centrado en conectividad, educación digital, innovación regional, ciberseguridad e inteligencia artificial como motores de desarrollo.

¿Cuáles son las principales propuestas de Mauricio Lizcano?

En la campaña presidencial de 2026, Lizcano ha tratado de diferenciarse tanto de la izquierda oficialista como de la oposición más dura. Su mensaje insiste en el “sentido común”, en el rechazo a los extremos y en una política orientada a resolver problemas concretos más que a librar batallas ideológicas.

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Entre las banderas que ha hecho visibles están la idea de declarar una emergencia en salud, impulsar un referendo para reducir el Congreso en 30% y oponerse a una asamblea constituyente.

También ha puesto el foco en seguridad, recuperación de la confianza institucional y lucha contra la corrupción, temas con los que intenta presentarse como un candidato ejecutivo, técnico y políticamente experimentado al mismo tiempo.

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Lizcano busca proyectar una imagen de dirigente moderno, técnico y dialogante. En campaña ha defendido una propuesta “independiente” y ha insistido en que el principal adversario no es la derecha ni la izquierda, sino la corrupción y el atraso.

Esa lógica quedó reforzada con la designación de Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, como su fórmula vicepresidencial, oficializada en marzo de 2026. Al presentar esa dupla, Lizcano habló de la coincidencia entre ambos en materia de lucha contra la corrupción, mientras la campaña apuesta por combinar su experiencia política con el perfil técnico de Reyes, conocido públicamente como ‘Mr. Taxes’.

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¿Quién es Catalina Mesa, la esposa de Mauricio Lizcano?

En el plano personal, Lizcano está casado con Catalina Mesa Ramírez, abogada con trayectoria en derecho penal y criminológico. Mesa es egresada de la Universidad Externado, tiene especialización en Derecho Probatorio, estudios de maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, formación complementaria en Harvard y un papel directivo en la firma Law & Equity, donde lidera el área penal y criminológica.​

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Su perfil profesional también incluye asesorías al Congreso, a entidades públicas y privadas, así como trabajo social a través de la Fundación Somos Más.

En la vida pública de Lizcano, Mesa aparece como una figura con credenciales propias, no solo como acompañante de campaña, aunque su nombre también salió a debate cuando medios reportaron asuntos de transparencia relacionados con la declaración de bienes del entonces director del Dapre.

¿Mauricio Lizcano ha estado envuelto en polémicas?

Como otros políticos de larga trayectoria, Lizcano llega a la contienda con asuntos pendientes en su historial público. Entre ellos figuran señalamientos por presuntas presiones en entidades con fines electorales, menciones sobre prácticas burocráticas y el caso relacionado con el predio Guamerú, que derivó en escrutinio mediático y judicial.

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También pesa una denuncia anónima de presunto acoso sexual publicada en 2023, acusación que Lizcano ha negado, mientras la investigación sigue en curso.