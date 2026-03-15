Esta semana quedaron inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil los candidatos presidenciales que irán a la primera vuelta del próximo 31 de mayo, con sus fórmulas vicepresidenciales, para suceder a Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño.

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Las duplas vicepresidenciales que más llamaron la atención fueron, coincidencialmente, las de los candidatos que las encuestas registran con mayor intención de voto: Paloma Valencia, del Centro Democrático, que busca con Juan Daniel Oviedo, ex director del DANE del expresidente Iván Duque, según los analistas consultados por EL HERALDO, ampliar su rango de votantes más hacia el centro; lo mismo que Abelardo de la Espriella, que con José Manuel Restrepo, también ex ministro de Comercio y de Hacienda del gobierno de Duque, persigue girar más hacia la centroderecha y llevar experiencia y academia a su campaña; e Iván Cepeda, que con Aída Quilcué, hace remembranza de la inclinación de Petro por Francia en 2022 para reivindicar minorías étnicas y darle representatividad a ese otro país que no figuraba en los círculos de poder.

Juan Daniel Oviedo, Aida Quilcué y José Manuel Restrepo.

Hacia el centro

La directora de la especialización en gobierno y gestión pública territoriales de la Pontificia Universidad Javeriana en Barranquilla, Patricia Muñoz Yi, dijo en EL HERALDO que “el giro al centro tiene implícito un mensaje en el caso de Paloma Valencia, porque es claro que no logran conquistar la Presidencia de la República si no logran aglutinar en la campaña de Paloma Valencia a un electorado más amplio, más alejado de las posiciones extremas de derecha, al llamado electorado de centro y a ese electorado que busca con su voto enviar un mensaje más de unidad, de menos radicalización y de más inclusión, y ese es un mensaje propio del centro y de los electores de centro que además constituyen en el espectro político el grupo más amplio”.

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Entre tanto, el ex decano de derecho de la Universidad Nacional y posdoctor en filosofía del derecho, Óscar Mejía, advirtió en EL HERALDO que “es importante ver cómo Paloma Valencia intenta poner un pie en la centroderecha, así como Abelardo intenta poner un pie en la derecha. (...) Y uno ve a Sergio Fajardo, que está tratando de atraer a la centroizquierda en la medida en que su fórmula, Edna Bonilla, profesora de la Universidad Nacional, es esposa de Jorge Iván González, que fue director de Planeación Nacional, cercano a Petro y que trabajó con Claudia López en la Alcaldía de Bogotá, y es una figura que podría ubicarse indudablemente dentro de la centroizquierda”.

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda La senadora y candidata del partido Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, celebra luego de ganar 'La gran consulta por Colombia'.

Coherencia y símbolos

Muñoz señala que en el caso de Cepeda con Quilcué “básicamente el mensaje que se busca enviar es que el Pacto Histórico refuerza su principio de coherencia con un candidata que representa el movimiento social, es un llamado a los sectores asociados a la movilización social, que son cercanos al Pacto pero que ahora pueden ver en la fórmula vicepresidencial a un agente movilizador: busca reforzar el voto en sus bases”.

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Y Mejía sostiene que las escogencia de Cepeda Castro “tiene una enorme carga simbólica que por supuesto hay sectores que reivindican profundamente, porque podríamos llamar una reacción decolonial que desde hace mucho tiempo, desde el quicentenario, se ha venido reclamando, es decir los pueblos indígenas tienen que ser resarcidos de lo que sucedió. (...) Lo único es que no han tratado de ampliar su base electoral y esa puede ser una movida muy compleja: habrá que ver las encuestas a ver hasta dónde ese electorado de centro que estaba orientándose hacia Cepeda mantiene su postura o quizá empiece a ver en Fajardo o incluso en Oviedo alguien para apoyar”.

Jeisson Gutiérrez Rueda de prensa del Senador Iván Cepeda Castro.

14 candidatos presidenciales

Colombia tendrá 14 candidatos en las elecciones presidenciales. Uno de los últimos en inscribirse el pasado viernes, día en que venció el plazo para la formalización de la aspiración al solio de Bolívar, fue el excanciller y ex embajador en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, que lo hizo junto con su compañera de fórmula, Luz María Zapata, expresidenta de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

También a última hora se inscribió el general retirado del Ejército Gustavo Matamoros Camacho, con el aval del Partido Ecologista Colombiano, y con la dupla en Robinson Giraldo.

También formalizó este viernes su candidatura la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien inscribió como compañero de fórmula vicepresidencial al ex defensor del pueblo delegado para la Salud, Leonardo Huerta, quien también compitió con ella en la consulta de centro del pasado 8 de marzo.

El exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, también registró su candidatura este viernes y escogió como fórmula vicepresidencial a la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

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Otros aspirantes son el ex presidente del Congreso y ex embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, quien va con la exfiscal y ex directora de la Andje, Martha Lucía Zamora; el exministro de las TIC y ex senador Mauricio Lizcano, quien presentó a su fórmula, el ex director de la DIAN en el gobierno de Petro, Luis Carlos Reyes; y Miguel Uribe Londoño, ex precandidato del Centro Democrático y padre del inmolado precandidato presidencial también uribista, Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado al parecer por las disidencias de la Segunda Marquetalia, quien irá con su fórmula vicepresidencial Luisa Villegas; la senadora del Pacto Histórico y ex secretaria de la Alcaldía de Bogotá, Clara López, quien hace dupla a la vicepresidencia con María Consuelo del Río; el ex alcalde de Santa Marta y ex gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien escogió como fórmula vicepresidencial a Nelson Alarcón; la abogada Sondra Macollins, quien hace dupla con Leonardo Karam Helo; y el empresario Santiago Botero, quien se acompañará de Carlos Cuevas.

Y a última hora desistieron de sus aspiraciones el exsenador y ex ministro del Interior del gobierno Petro, Juan Fernando Cristo; el ex ministro del Interior de Duque, Daniel Palacios y el ex contralor Carlos Felipe Córdoba, quien había alcanzado a sonar como candidato conservador. Estos dos últimos anunciaron su adhesión a Valencia Laserna.

De la Espriella y Restrepo

El exministro José Manuel Restrepo le dijo esta semana a EL HERALDO que lo que le aportará a la campaña de De la Espriella es su “experiencia, el liderazgo gerencial que he tenido, el manejo de situaciones difíciles, durante el covid y el poscovid, y aportarle el conocimiento que he recibido en la academia, pero sobre todo poderle aportar a Colombia que dejemos esta camorra, esta peleadera entre unos y otros y que le empecemos a hablar a la gente con optimismo sobre esos sueños de país, con esperanza, con esa construcción de la patria milagro que ha señalado Abelardo”.