Restan menos de tres meses para que los colombianos acudan a las urnas para decidir quién será su próximo presidente para el periodo 2026-2030. Serán 14 los candidatos presidenciales que se midan en los comicios del 31 de mayo, algunos parten con algo de ventaja, otros los apalancan maquinarias, otro tanto le apuesta al voto de opinión, mientras que hay algunos que pocos se les ve.

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Entre todo ese abanico amplio de caras figura Sergio Fajardo Valderrama, un académico que hace algunos años decidió apostarle a la política y, hay que decirlo, no le ha ido tan mal. Ahora su principal y más ambiciosa apuesta es llegar a la Casa de Nariño aunque no la tiene fácil dada la preferencia generalizada del votante colombiano de irse por los extremos cuando este antioqueño mira al centro.

¿Quién es Sergio Fajardo?

Fajardo es un matemático nacido en la ciudad de Medellín. En Bogotá, más exactamente en la Universidad de los Andes, cursó su pregrado, más tarde realizaría una maestría y un doctorado en la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos) también en matemáticas.

Le apostó a la academia siendo parte de la Universidad de los Andes donde se desempeñó como profesor. También fue parte de la comisión facilitadora de paz de Antioquia que instaló Álvaro Uribe Vélez cuando este era gobernador de Antioquia, además, de pertenecer a otras comisiones académicas.

En 1999 se lanzó a la arena política, junto a su movimiento Compromiso Ciudadano buscó la Alcaldía de Medellín para las elecciones del 2000. Y aunque no ganó sí fue la sorpresa, pues en una tierra conservadora logró 60.000 votos con un proyecto alternativo. Ahí le quedó claro que su vida giraría en torno a lo público.

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Ante de volver a probar suerte en un cargo de elección popular, fue subdirector del diario paisa El Colombiano. Fue en 2003 cuando la Alianza Social Indígena (ASI) le dio el aval para buscar otra vez la alcaldía de la capital antioqueña. Al bus se le montaron los mismos intelectuales y empresarios que apoyaron su primer intento.

Esta vez corrió con más suerte y con el apoyo de políticos como Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Oscar Iván Zuluaga, Antonio Navarro y Gina Parody y de una plataforma de jóvenes ganó y con amplia mayoría: casi 210 mil votos arrasó en esos comicios dejan tirados a los otros candidatos.

Orlando Amador

En la Alpujarra no le fue nada mal y fue elegido como el mejor alcalde del país para el periodo 2004-2007. Más tarde probaría suerte en un cargo aún mayor, ser gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015 y fue reconocido como el mejor gobernador del país. Logró avances en materia de transparencia y gestión pública y lideró Antioquia la más Educada, uno de sus programas más exitosos.

Pero su ambición política no paró ahí, en 2010 se le midió a ser fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus cuando el político bogotano decidió buscar la Casa de Nariño. El profesor de matemáticas desde hace algún tiempo busca ser presidente, este es su tercer intento por convencer al electorado para llevar las riendas del país.

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Primero se midió en las presidenciales de 2018 quedando de tercero después de Petro (segundo) e Iván Duque, el gran vencedor de esas votaciones. El académico alcanzó los 4,585.615 votos, menos de 300 mil los separaron del hoy presidente de la República que pasó a segunda vuelta donde perdería.

Su gran resultado lo animó a participar en los siguientes comicios, en 2022 lanzó su candidatura con Claudia López como su fórmula vicepresidencial. Esta vez no le fue también como la primera, de más de 4 millones de votos en 2018 no superó el millón en su segundo intento y quedó desplazado a un cuarto lugar. Su derrota se debió en parte al descontento generalizado que explotó con el estallido social de 2019 y que encarnaban figuras como Petro y el ingeniero Rodolfo, la sorpresa ese año.

En su tercer intento espera no ‘irse en blanco’ aunque los sondeos no están de su lado. Antes de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo figuraba en quinto lugar en las encuestas superado por Cepeda, Abelardo y hasta Claudia, otro personaje también del centro que le ha ido mejor.

Faltará ver cómo está el termómetro luego de las recientes elecciones y de las consultas que movieron el tablero político y han puesto a temblar hasta De la Espriella que hasta hace poco aparecía en todas las encuestas en segundo puesto disputándose la Presidencia en segunda vuelta.

¿Quién es Edna Bonilla, la fórmula vicepresidencial de Fajardo?

Pero Fajardo no está solo, lo acompaña en este tedioso recorrido Edna Bonilla, una mujer con una amplia trayectoria ligada a las políticas públicas, además de ser académica. Es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en Estudios Políticos y ha trabajado en temas sociales, económicos y de gestión pública.

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Agencia EFE

Es bogotana y también ha hecho carrera en la academia. En la Universidad Nacional se desempeñó como profesora asociada en la Facultad de Ciencias Económicas. También fue directora de Extensión y subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo.

Asimismo, fue profesora visitante en Sciences Po, en Poitiers (Francia), y dirigió la Especialización en Mercados y Políticas del Suelo en América Latina.

En el sector público, también estuvo a cargo de la Secretaría de Hábitat del Distrito de Bogotá. Tiene más de 50 publicaciones entre libros y artículos.