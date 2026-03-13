El Centro de Servicios del complejo judicial de Paloquemao fijó una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, señalada por la presunta falsedad de su título como contadora pública otorgado por la Fundación Universitaria San José.

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Asimismo, esta será la tercera ocasión en la que las autoridades intentan avanzar con la imputación en contra de la exasesora del Ministerio del Interior por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

En el primer intento, la joven, oriunda del Cesar, no asistió a la audiencia. Posteriormente, en una segunda, informó a última hora que no contaba con un abogado de confianza que asumiera su defensa.

“La señora Juliana Guerrero dice que solicita el aplazamiento por última vez de la diligencia. Dice, se fundamentan que ‘a la connotación nacional de los hechos me ha resultado maternamente imposible concretar la contratación de un abogado de mi confianza, que pueda asumir de manera adecuada mi defensa en esta etapa inicial del proceso y en mi voluntad de ser plenamente mi derecho fundamental a la defensa técnica’”, se lee en la carta que envió la joven el pasado martes 10 de marzo.

Además, a pesar de lo manifestado inicialmente por el ente investigador, la Fiscalía decidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la joven de 23 años.

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En los últimos días, Guerrero ha vuelto a aparecer en la agenda pública tras participar en la votación para elegir al nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar.

También, Guerrero (quien no posee título profesional) actúa como delegada del Gobierno nacional ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

Investigación por el título

La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones para establecer si Guerrero obtuvo de manera irregular el título de contadora pública de la Fundación Universitaria San José, documento que incluyó en su hoja de vida el pasado mes de julio de 2025.

De acuerdo con el proceso, dicho título era un requisito determinante para su eventual designación como viceministra de las juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, posteriormente se conoció que la joven no había presentado la prueba Saber Pro, exigida por el Ministerio de Educación para obtener el grado profesional.

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Asimismo, meses más tarde, el 7 de noviembre de 2025, la Fundación Universitaria San José decidió retirar el título tras identificar varias irregularidades en el proceso.

“Por tal motivo, en sesión del 7 de noviembre de 2025, el consejo directivo de la universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”, manifestó la Fundación en un comunicado de prensa.

Según determinó el Consejo Directivo de la institución, Guerrero no asistió a clases ni presentó evaluaciones en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni de Contaduría Pública en esa universidad.

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Finalmente, la Fundación informó que en septiembre presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra directivos que habrían avalado la expedición de dichos títulos.

“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”.