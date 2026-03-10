Juliana Guerrero no asistió, por segunda vez, a la audiencia de imputación de cargos por el caso de las irregularidades en la obtención de su título en la Fundación San José.

En la diligencia judicial, la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

La primera inasistencia de Guerrero ocurrió el pasado 27 de febrero, por lo que tuvo que aplazarse la diligencia.

Entre tanto, Luis Carlos Gutiérrez, ex secretario general de la Fundación Universitaria San José, también señalado por el mismo expediente, se conectó virtualmente a la audiencia al igual que su abogado.

No obstante, la fiscal delegada decidió que es mejor que se le imputen a ambos señalados los cargos de forma simultánea.

La jueza de garantías de Bogotá informó a su vez en el desarrollo de la vista que Guerrero envió un correo dirigido a la Fiscalía pidiendo aplazamiento de la diligencia, ya que no tiene un abogado de confianza para representarla.

Los delitos a imputar son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Según la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, los supuestos títulos de Guerrero de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, habrían presuntamente sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley.

Previamente, la polémica funcionaria reapareció el pasado lunes en un acto público que ha generado críticas por parte de varios sectores políticos. Guerrero fue vista en una audiencia en la que se escogió al nuevo rector de la Universidad del Cesar. La institución compartió un video en sus redes sociales en el que se ve a la joven participando de la discusión y tomando una decisión, pese a las investigaciones que reposan en su contra.

Así lo indicó un comunicado oficial de la institución en el que se anunció la elección de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector.

Para dicha votación, Juliana Guerrero tuvo un rol clave para que Echevarría Gil asumiera el máximo cargo de la Universidad del Cesar para el periodo 2026-2030.

Guerrero asistió en calidad de delegada del presidente Gustavo Petro, lo que ha generado una fuerte crítica de quienes aseguran que la joven sigue “más amarrada” a su cargo, como lo manifestó la congresista Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad.

El voto de Guerrero fue clave pues se sumó a los del Ministerio de Educación, exrectores, representantes académicos y docentes, lo que derivó en que la mayoría respaldara la designación de Echevarría Gil.