Familiares y vecinos del corregimiento La Pedregosa enterraron este martes a diez de los fallecidos en el atentado terrorista ocurrido el sábado en la Vía Panamericana, al suroeste del país, donde al menos una veintena de personas murieron por la explosión de una bomba atribuida a disidentes de las FARC.

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EFE/ Ernesto Guzmán Jr./EFE Comunidad de La Pedregosa sepultó a los fallecidos en ataque en la Vía Panamericana.

Los cuerpos de las víctimas fueron recibidos el lunes con una caravana de motociclistas y el aplauso de los vecinos de la zona rural del municipio Cajibío, en el departamento del Cauca, donde se perpetró el ataque.

Este martes, a partir de las 09:00 de la mañana, los familiares iniciaron un recorrido que comenzó en la primera casa afectada y subió una cuesta en la que se fueron sumando los féretros de las víctimas para trasladarlos hasta la iglesia de La Pedregosa.

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EFE/ Ernesto Guzmán Jr./EFE Comunidad de La Pedregosa sepultó a los fallecidos en ataque en la Vía Panamericana.

La comunidad, acongojada por la tragedia, atravesó caminos de tierra entre casas dispersas, mientras agitaban banderas y globos blancos para llegar hasta el cementerio, donde despidió con lágrimas a las víctimas.

“Es un día muy doloroso para esta zona rural (...) Despedimos a familias campesinas que salieron a un pueblo solamente a mercar y lastimosamente se vieron afectadas por esta violencia”, aseguró a ‘Efe’ el secretario de Educación del municipio de Cajibío, Juan Pablo Betancur.

Además, informó que brindarán un “acompañamiento psicosocial” enfocado en los niños a las familias afectadas.

“Para nosotros es muy duro lo que estamos viviendo (...) Han asesinado a gente buena, trabajadora, que no tenía nada qué ver con esta guerra”, dijo la líder campesina Ana Luz Valencia, habitante de La Pedregosa, de donde era la mayoría de las víctimas del atentado.

EFE/ Ernesto Guzmán Jr. Comunidad de La Pedregosa sepultó a los fallecidos en ataque en la Vía Panamericana.

Entre los fallecidos está Daniela Valencia Olín, una joven madre que dejó una niña de ocho años y que, según Valencia, era una mujer “luchadora, solidaria y comprometida con la comunidad”, donde participaba en procesos organizativos y en la escuela local.

También murió José Ciro Puliche, dirigente comunitario y conductor de la chiva, vehículo que se partió en dos tras recibir el mayor impacto de la bomba.

Las autoridades atribuyeron la autoría del atentado a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país por el que ofrecen millonarias recompensas para dar con su ubicación y captura.