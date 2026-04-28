El bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los aliados más prácticos del hogar desde la época de las abuelas.

Cocinar carne a altas temperaturas aumenta el riesgo de hígado graso, según estudio

Así puede aliviar la artritis reumatoide: hábitos clave, alimentación y ejercicio para reducir el dolor

¿Cómo saber si tiene ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo?

Y es que su bajo costo, facilidad de acceso y múltiples usos lo hacen ideal para tareas de limpieza, pero en la lavadora es donde demuestra todo su potencial.

Usado correctamente, puede mejorar el resultado del lavado, eliminar malos olores y prolongar la vida útil tanto de la ropa como del electrodoméstico.

Pexels Bicarbonato de sodio

El bicarbonato cumple dos funciones principales como lo es neutralizar olores y potenciar la acción del detergente. Gracias a su naturaleza ligeramente alcalina, ayuda a equilibrar el pH del agua, lo que permite que el detergente actúe de forma más eficiente, incluso a bajas temperaturas.

También resulta especialmente útil en zonas con agua dura, ya que reduce el impacto de minerales como el calcio y el magnesio, mejorando la limpieza de las prendas.

Pexels El error común al usar el centrifugado que puede dañar su lavadora

A diferencia de los suavizantes perfumados, el bicarbonato no enmascara los olores, sino que actúa directamente sobre las moléculas que los producen.

Esto lo hace ideal para ropa deportiva, toallas, prendas con olor a humedad o sudor, y ropa que ha permanecido mojada durante mucho tiempo.

Pexels Bicarbonato de sodio

Otra de sus ventajas es su ligero efecto suavizante. El bicarbonato elimina residuos de detergente acumulados en las fibras, lo que deja la ropa más suave sin necesidad de productos químicos adicionales. Por esta razón, es una excelente opción para ropa de bebé o personas con piel sensible.

¿Cómo puede usar bicarbonato en la lavadora?

La dosis habitual es de 1 a 2 cucharadas por lavado, aunque puede aumentarse en casos de suciedad o mal olor intenso.

Puede aplicarla en el tambor, para actuar directamente sobre la ropa y los olores; en el cajón del detergente para mezclarlo con el detergente para potenciar su efecto y en el enjuague para eliminar residuos y suavizar las prendas.

Pero cuidado, no lo utilice en la ropa oscura porque puede perder el color. Utilícelo preferiblemente en la ropa blanca y de color.