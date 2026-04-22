Freír o asar carnes rojas hasta que se quemen no solo afecta su sabor, también puede tener consecuencias importantes para la salud.

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Diversas investigaciones han identificado que estos métodos de cocción generan compuestos inflamatorios que podrían estar relacionados con enfermedades metabólicas.

Uno de estos estudios, publicado en Journal of Hepatology y liderado por Shira Zelber-Sagi, advierte que las altas temperaturas al cocinar carnes producen aminas heterocíclicas, sustancias que pueden contribuir al desarrollo de problemas como la resistencia a la insulina.

Pexels Diversas investigaciones han identificado que estos métodos de cocción en las carnes rojas generan compuestos inflamatorios que podrían estar relacionados con enfermedades metabólicas.

Estos compuestos aparecen principalmente cuando la carne se fríe o se asa hasta carbonizarse. Según los expertos, su consumo frecuente podría aumentar el riesgo de padecer esteatosis hepática no alcohólica, una afección asociada al síndrome metabólico y a procesos inflamatorios en el organismo.

Para llegar a estas conclusiones, investigadores de la Universidad de Haifa analizaron a cerca de 800 personas entre 40 y 70 años, evaluando tanto su alimentación como su estado metabólico. Los resultados mostraron que quienes consumían más carnes rojas o procesadas, especialmente preparadas a altas temperaturas, presentaban mayor probabilidad de desarrollar hígado graso y alteraciones en la respuesta a la insulina.

Meta AI Estos compuestos aparecen principalmente cuando la carne se fríe o se asa hasta carbonizarse.

De hecho, el estudio encontró que el 38,7% de los participantes tenía acumulación de grasa en el hígado, mientras que el 30,5% presentaba resistencia a la insulina.

Los especialistas explican que el estilo de vida actual, caracterizado por el sedentarismo y el alto consumo de alimentos ultraprocesados, también influye en la aparición de estas enfermedades.

Pexels Los especialistas explican que el estilo de vida actual, caracterizado por el sedentarismo y el alto consumo de alimentos ultraprocesados, también influye en la aparición de estas enfermedades.

Entre las principales recomendaciones está reducir el consumo de carnes rojas y procesadas, así como optar por métodos de cocción más saludables, como hervir o cocinar a bajas temperaturas. También se sugiere priorizar carnes blancas como pollo, pavo o pescado.