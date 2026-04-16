Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz. Es una fecha para destacar la importancia de este instrumento, que es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe, al pasar el aire espirado desde los pulmones.

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Más allá de la importancia de la voz para los cantantes o locutores, la voz forma parte primordial de la vida de millones de personas. Descuidarla podría generar complicaciones crónicas.

Por eso es necesario tener en cuenta una serie de cuidados e incluso poner en práctica ejercicios para cuidar la voz.

Consejos y ejercicios para cuidar la voz, según ChatGPT

Hidratación permanente : el agua mantiene lubricadas las cuerdas vocales. Evita exceso de café y alcohol.

: el agua mantiene lubricadas las cuerdas vocales. Evita exceso de café y alcohol. Evitar carraspear : ese hábito golpea las cuerdas vocales. Es mejor tomar un sorbo de agua o tragar saliva.

: ese hábito golpea las cuerdas vocales. Es mejor tomar un sorbo de agua o tragar saliva. Controlar el volumen : no hables por encima del ruido; eso fuerza la voz más de lo necesario.

: no hables por encima del ruido; eso fuerza la voz más de lo necesario. Descanso vocal : si has hablado mucho, guarda silencio por periodos cortos para recuperación.

: si has hablado mucho, guarda silencio por periodos cortos para recuperación. Cuidado con el aire acondicionado : reseca el ambiente y afecta la voz.

: reseca el ambiente y afecta la voz. No fumar: el tabaco irrita directamente las cuerdas vocales.

Ejercicios básicos (útiles antes de hablar en público o grabar)

1. Respiración diafragmática

Inhala por la nariz inflando el abdomen.

Exhala lentamente por la boca.

Repite 5–10 veces. Esto mejora el control del aire al hablar.

2. Vibración de labios (lip trill)

Haz vibrar los labios como si imitaras el sonido de un motor: “brrrr”.

Mantén el aire constante durante 10–15 segundos. Relaja la musculatura y evita tensión.

3. Zumbido nasal (humming)

Emite un sonido suave tipo “mmm”.

Siente la vibración en la cara (máscara facial). Ayuda a colocar la voz sin esfuerzo.

4. Escalas suaves

Pronuncia vocales (a-e-i-o-u) subiendo y bajando el tono. Activa la flexibilidad vocal sin forzar.

5. Articulación

Repite trabalenguas lentamente y luego más rápido. Mejora dicción y claridad.

Señales de alerta

Si presentas ronquera por más de 2 semanas, dolor al hablar o pérdida de la voz, es clave consultar a un especialista (otorrinolaringólogo o fonoaudiólogo).