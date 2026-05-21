En Colombia, uno de cada cuatro niños en edad escolar necesita corrección visual, según especialistas.

La doctora María del Pilar Echeverri, oftalmóloga pediatra de la Clínica de Oftalmología de Cali, indicó además que patologías como el estrabismo y la miopía, entre otras, se detectaron con mayor frecuencia en la infancia.

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“Un niño puede ver el celular, jugar o reconocer objetos cercanos y parecer que todo está bien, pero podría estar desarrollando su visión solo con un ojo o no desarrollarla correctamente”, advirtió la especialista.

La doctora Echeverri señaló además que el aumento del uso de pantallas y los cambios en hábitos de vida impactaron de forma directa la salud visual de los niños.

“En los últimos diez años se observaron más casos de miopía, astigmatismo, estrabismo y alergias oculares asociados al trabajo visual de cerca, el uso prolongado de dispositivos electrónicos y la menor exposición a la luz natural”, añadió.

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Ante este panorama, la oftalmóloga pediatra reveló cuáles son los problemas silenciosos más comunes que afectan la salud visual infantil, y que por lo general padres y profesores suelen pasar por alto.

Siete problemas silenciosos que afectan la visión de los niños

• Ambliopía u ojo perezoso

Es uno de los problemas visuales más peligrosos porque suele pasar inadvertido. El niño parece ver bien, pero en realidad usa solo un ojo, mientras el otro deja de desarrollar visión.

Si no se detecta a tiempo, la doctora indicó que esta condición puede generar pérdida visual permanente.

• Retinoblastoma

Es el cáncer intraocular más frecuente en la infancia. En etapas iniciales puede no presentar síntomas visibles y, en muchos casos, se detecta cuando la enfermedad ya está avanzada.

Un estudio de la Universidad de Antioquia señaló que en Colombia se registran entre 25 y 35 casos nuevos al año, principalmente en menores de 5 años.

• Alergias oculares

La especialista señaló que estas afecciones se volvieron más frecuentes por el uso de lociones, bloqueadores, y geles, entre otros productos: “El problema es que el químico llega al ojo del niño, él se rasca y al rascarse adelgaza la córnea. Eso puede terminar en un queratocono, que ya es un problema mucho más serio”, dijo Echeverri. También afirmó que hoy las alergias oculares pueden afectar entre el 5% y el 10% de los niños.

• Miopía

Se da cuando el niño ve bien de cerca, pero ve borroso de lejos. Además, suele acercarse demasiado a las pantallas y al tablero, o entrecerrar los ojos para enfocar a distancia.

La especialista explicó que antes la miopía se asociaba más con niños que realizaban mucho trabajo de cerca por la lectura, pero que hoy el uso de pantallas volvió más frecuente e intenso el esfuerzo visual cercano y elevó la prevalencia de esta patología.

• Hipermetropía

Muchos niños son catalogados como distraídos o inquietos cuando, en realidad, no ven bien. La hipermetropía se caracteriza por visión borrosa de cerca. Es común en niños menores de 6 años porque el ojo aún no alcanzó su tamaño completo. Puede causar dolor de cabeza, cansancio visual y falta de concentración.

• Astigmatismo

Produce visión borrosa o distorsionada tanto de cerca como de lejos. Puede generar fatiga ocular y molestias después de actividades visuales prolongadas. Es común en niños y puede afectar hasta al 50% de los bebés durante su primer año de vida, en muchos casos por factores hereditarios. La mayoría de los casos desaparece por sí solo antes de los 5 a 6 años.

• Estrabismo

Ocurre cuando los ojos no están alineados. Puede afectar la percepción de profundidad y derivar en problemas visuales más complejos si no se trata a tiempo.

Los niños con esta condición no logran enfocar ambos ojos en el mismo objeto. Esto puede generar visión doble o supresión de una de las imágenes por parte del cerebro, lo que puede derivar en el llamado “ojo vago”.