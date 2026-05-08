El colágeno es una de las proteínas más importantes que produce el organismo, pues aporta firmeza y elasticidad a la piel, además de encontrarse en la estructura de huesos, músculos y tendones. Sin embargo, no es eterno ya que con el paso de los años el cuerpo disminuye su producción natural, es por ello que empiezan a aparecer las temidas arrugas.

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Actualmente, el mercado farmacéutico ofrece un sinnúmero de productos como pastillas, gomitas y suplementos que pueden contribuir al déficit en la producción de colágeno. Sin embargo, esta proteína también se puede encontrar en diferentes alimentos e infusiones que también contribuyen de manera favorable a su gestión.

Sobre esto, un informe publicado por la revista Vogue en el que analizan el efecto de algunas infusiones en la piel y se identifica cuatro tipos de té ricos en antioxidantes y asociados a la protección celular.

Uno de los productos más mencionados es el té blanco, considerado por los expertos como una de las bebidas con mayor concentración de antioxidantes. Esta infusión se obtiene de brotes jóvenes recolectados antes de abrirse por completo, una característica que permite conservar gran parte de sus polifenoles, compuestos vinculados con la protección frente al envejecimiento prematuro de la piel.

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El listado también incluye el té verde, reconocido por contener catequinas y otros antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo. A diferencia de otras variedades, este té no atraviesa procesos de fermentación, lo que favorece la preservación de sus nutrientes naturales.

Otra de las bebidas analizadas es el té negro, elaborado a partir de hojas completamente fermentadas. Aunque posee un nivel mayor de oxidación, continúa siendo una fuente importante de compuestos antioxidantes que podrían beneficiar el funcionamiento celular y contribuir al bienestar general.

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Por su parte, el té rojo, producido mediante hojas semifermentadas, ha sido asociado con propiedades digestivas y antioxidantes que apoyarían distintos procesos del organismo.

Además de las bebidas calientes, expertos señalan que la alimentación cumple un papel clave en la síntesis de colágeno. Productos como patas de pollo, las carnes rojas y pescados, los cuales aportan aminoácidos esenciales para la formación de esta sustancia en el cuerpo.

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Los dermatólogos también recomiendan complementar estos hábitos con medidas de cuidado diario, especialmente el uso de protector solar, debido a que la radiación ultravioleta acelera el deterioro de las fibras de colágeno presentes en la piel.