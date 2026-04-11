En casi todos los hogares hay bicarbonato de sodio. Se utiliza para cocinar, limpiar e incluso como remedio casero que dan las abuelitas para aliviar la acidez estomacal.

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Pero mucho cuidado porque su consumo frecuente puede tener efectos negativos en la salud, especialmente cuando se usa sin supervisión médica.

Aunque muchas personas lo consideran una solución rápida para problemas digestivos, organismos como MedlinePlus y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierten que el bicarbonato debe utilizarse solo de manera puntual y bajo indicaciones específicas.

Pexels Bicarbonato de sodio

El consumo excesivo de sodio puede aumentar la presión arterial y elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales, señala la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, puede provocar una condición conocida como alcalosis metabólica, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve demasiado alcalino.

El bicarbonato de sodio no es un truco para la salud. Es un medicamento olvidado.



En 1924, los médicos lo usaban para combatir la gripe.



Hoy en día, las investigaciones demuestran que combate las células cancerosas, elimina la inflamación y mucho más.



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Genera síntomas como debilidad, confusión, náuseas, temblores e incluso complicaciones más graves como arritmias cardíacas.

Para una sola ocasión está bien porque el bicarbonato neutraliza el ácido gástrico de forma inmediata, pero no recurrente.

Pexels El consumo excesivo de sodio puede aumentar la presión arterial y elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales, señala la Organización Mundial de la Salud.

Además, puede afectar el equilibrio de electrolitos en el organismo, alterando los niveles de sodio y potasio. Esto puede derivar en complicaciones que, en algunos casos, requieren atención médica urgente.