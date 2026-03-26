En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) realizó un llamado urgente a la comunidad, para mantenerse alerta ante los posibles síntomas de esta peligrosa enfermedad, que se ha convertido en la tercera patología oncológica más frecuente a nivel global.

Le puede interesar: Guardar la carne en bolsas puede ser más peligroso de lo que cree, según expertos

En el contexto de esta conmemoración, la autoridad reiteró, tanto a las personas del común como al gremio médico, la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y de detección precoz, haciendo énfasis en que identificar a tiempo los signos de alerta y acudir a una valoración profesional antes de que sea tarde, son pasos fundamentales para enfrentar este mal.

En Colombia, esta enfermedad es el segundo tipo de cáncer más frecuente en hombres y el tercero en mujeres.

De acuerdo con datos recogidos en el informe GLOBOCAN 2022 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, tan solo este año fueron diagnosticadas 1,9 millones de personas y se registraron más de 900 mil muertes vinculadas a este tipo de cáncer. De ahí a que este padecimiento haya sido considerado por las autoridades como un verdadero desafío para la salud pública.

Qué es el cáncer colonorrectal

El cáncer colonorrectal es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad en Colombia, considerada por las autoridades nacionales como un grave problema de salud pública.

Vea aquí: El glutatión, considerado antioxidante, podría alimentar células cancerosas, según estudio

Esta patología oncológica consiste en el crecimiento descontrolado de células malignas en el colon o el recto.

Quiénes pueden padecer cáncer colonorrectal

Los estudios más recientes que se han llevado a cabo en el país aseguran que este tipo de cáncer es el tercero más frecuente en hombres y el segundo mujeres.

Afecta principalmente a personas mayores de 50 años, aunque podría presentarse de manera menos frecuente en la población más joven.

Lea también: Científicos descubren una bacteria del intestino que podría acelerar la pérdida de memoria

Según información pública, este tipo de cáncer también suele afectar a personas con estilos de vida sedentarios, mala alimentación y antecedentes familiares. De hecho, se ha evidenciado mediante estudios que es más común en personas con dietas ricas en carnes rojas o procesadas y bajas en fibra; y alto consumo de tabaco y alcohol.

Cómo prevenir el cáncer colonorrectal

Prevenir esta enfermedad, tal como ocurre con muchas otras, implica adoptar un estilo de vida saludable:

Consumir alimentos ricos en fibra; tales como vegetales, cereales integrales y otros.

Limitar el consumo de carnes rojas o procesadas.

Reducir o evitar el consumo de alcohol.

No fumar.

Hacer ejercicio durante al menos 30 minutos diarios para mantener un peso saludable.

Cómo detectar a tiempo el cáncer colonorrectal

El cáncer colonorrectal se detecta principalmente mediante la colonoscopia, recomendada a partir de los 45 años, o antes si hay factores de riesgo, ya que permite identificar y retirar pólipos preventivamente.

Otras opciones cubiertas incluyen:

Prueba de Sangre Oculta en Heces (FIT/Guayacol): busca sangre no visible en las heces. Es una prueba de tamización no invasiva recomendada periódicamente.

Sigmoidoscopia: similar a la colonoscopia, pero examina solo la parte inferior del colon.

Colonografía por TAC: una reconstrucción tridimensional del colon para detectar lesiones.

Síntomas del cáncer colonorrectal

Cambios en el hábito intestinal: diarrea o estreñimiento que persiste, o cambios en la consistencia de las heces.

Sangrado rectal: sangre roja brillante o heces oscuras/negras.

Molestias abdominales: calambres, gases, dolor frecuente o sensación de plenitud.

Heces delgadas: heces con forma estrecha o como “cinta”.

Síntomas generales: pérdida de peso inexplicable, fatiga persistente, debilidad o anemia.

Para evitar esta enfermedad, cumpla con las recomendaciones médicas. Sin embargo, en caso tal de detectar algún síntoma que pueda indicar que usted la padece, vaya inmediatamente a un hospital y recuerde: la detección temprana aumenta significativamente las tasas de supervivencia.