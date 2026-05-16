La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud, a través de la Sentencia T-083 de 2026, que agilice la implementación del Programa de Tamizaje Neonatal, una serie de pruebas que se le realizan a los recién nacidos para poder detectar enfermedades metabólicas y genéticas de manera temprana.

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De igual manera, instó al Ministerio de Hacienda para que desembolse rápidamente los recursos para la implementación del tamizaje neonatal, y así en 2027 haya una cobertura financiada y operativa del 100 % del tamizaje endocrino-metabólico neonatal básico en el país.

El alto tribunal aseguró que no tener síntomas no es excusa para no realizar el tamizaje en los bebés, dentro del tiempo indicado, por lo que dio la orden de realizar la prueba de talón a todos estos bebés en Colombia.

La Corte recordó que este examen es preventivo y debe realizarse desde el nacimiento, precisamente porque muchas de las enfermedades que detecta no muestran señales en sus primeras etapas.

La decisión se dio tras estudiar el caso de un niño, que nació el 4 de abril de 2025 en el Hospital Universitario Mayor Méderi, al que no le realizaron el tamizaje dentro del tiempo indicado luego de su nacimiento.

Aunque en la historia clínica quedó registrada la recomendación de practicar el tamizaje endocrino-metabólico neonatal básico, ni la institución médica ni la EPS llevaron a cabo la prueba dentro del tiempo estipulado.

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La madre del menor aseguró que posteriormente la EPS negó el examen argumentando que el recién nacido era sintomático. Para la Corte, el hecho de que el bebé no presentara síntomas no era razón suficiente para no realizarle el procedimiento.

Frente a lo ocurrido, el tribunal recordó que este examen es preventivo y debe realizarse desde el nacimiento, debido a que muchas de las enfermedades que detecta no muestran señales en sus primeras etapas.

¿Qué es la prueba de talón?

De acuerdo con la sentencia y los conceptos técnicos entregados durante el proceso, el tamizaje neonatal básico permite detectar de forma temprana enfermedades como galactosemia, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, fenilcetonuria, déficit de biotinidasa, hiperplasia suprarrenal congénita, y algunas alteraciones de la hemoglobina.

La Asociación Colombiana de Neonatología explicó ante la Corte Constitucional que estas enfermedades pueden llegar a generar daño neurológico irreversible, afectaciones motoras, discapacidad, o incluso la muerte si no se detectan y tratan a tiempo.

Además señaló que el diagnóstico temprano mejora la calidad de vida de los pacientes y reduce los costos médicos a futuro.