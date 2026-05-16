El Ministerio de Salud publicó este sábado para consulta pública un proyecto de resolución que implementa un nuevo modelo interoperable en el que se pretende integrar la información sobre la dispensación de medicamentos al Resumen Digital de Atención (RDA), como parte fundamental de la historia clínica electrónica interoperable.

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Concretamente, se trata del proyecto de resolución “Por medio de la cual se adiciona la Resolución 1888 de 2025 en lo relacionado con la incorporación del Resumen Digital de Atención -RDA- de dispensación de medicamentos y tecnologías en salud, se establecen los flujos de direccionamiento, programación y entrega para el suministro y dispensación de tecnologías en salud y servicios complementarios, y se dictan otras disposiciones”.

Según explicó la cartera de Salud en un comunicado, esta iniciativa permitirá avanzar en la integración del registro de las tecnologías en salud a través del Resumen Digital de Atención, lo cual constituiría “un hito” en la inclusión de la información del acceso a medicamentos a la información clínica del paciente.

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“La propuesta permitirá consolidar en un único entorno interoperable información clínica y asistencial relevante del proceso de atención, incluyendo la prescripción, direccionamiento, programación y entrega de tecnologías en salud, fortaleciendo la trazabilidad y transparencia de la información en beneficio de los usuarios y del sistema de salud”, se lee.

La entidad indicó que inicialmente este modelo se implementará para los medicamentos y progresivamente se ampliará su alcance a otras tecnologías en salud. Además, que esta transición se desarrollará “de manera gradual, coordinada y acompañada técnicamente con los diferentes actores del sistema”, garantizando la continuidad de la información y evitando afectaciones en la prestación de los servicios o en el acceso de los usuarios a sus tratamientos.

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“Este avance permitirá contar con información oportuna y estandarizada sobre el ciclo completo de las tecnologías en salud, desde la prescripción realizada por el profesional de la salud hasta la entrega efectiva al usuario, fortaleciendo así la capacidad de seguimiento institucional sobre el acceso efectivo a los tratamientos”, destacó el Minsalud.

En ese sentido, informó que expedirá las disposiciones correspondientes para ajustar las directrices impartidas mediante la Circular 044 de 2025 relacionadas con el registro de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) dispensados de manera ambulatoria, con el propósito de integrar esta información al Resumen Digital de Atención RDA, como parte fundamental de la historia clínica electrónica interoperable.