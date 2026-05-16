Morat, La banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad continúa expandiendo los límites de su universo musical con el lanzamiento de “Lo Poco Que Yo Quiero”, su nuevo sencillo junto a la estrella del vallenato Silvestre Dangond. La canción, primer adelanto de su próximo álbum “Ya Es Mañana - Parte 2”, que verá la luz en 2027, fue interpretada en vivo por primera vez la noche de este viernes por la banda bogotana y el artista urumitero en el estadio El Campín.

Lea aquí: Juan David Roldán: el “restaurador de restaurantes” en Colombia

En un escenario que estuvo a reventar el guajiro que protagonizó su último concierto de la gira al lado del acordeonero Juancho de la Espriella, invitó a Morat a escena para ofrecerle al público capitalino la oportunidad de vibrar diferente con esta propuesta.

Un Silvestre emocionado por tener como invitados a una de las bandas más influyentes de la actualidad, demostró su versatilidad, llegando a terrenos del pop y el rock para lucirse, mientras que Morat respaldó su propuesta con sus notas y voces al unísono.

Otro de los invitados de la noche fue el reguetonero Feid con quien interpretó a dúo ‘Que no se enteren’.

“Muchas gracias Silvestre”, se le escucha decir al final de la interpretación a la banda, mientras que Dangond les responde “¡Qué viva Morat!”, dando pie a que el público estallara en aplausos.

Producido por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, quienes también participaron en la composición junto a Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas, el sencillo abre con una figura de guitarra constante que nunca desaparece y se convierte en la columna vertebral del tema.

Le puede interesar: 40 años después, ‘Top Gun’ sigue volando alto

Sobre ella, Morat mantiene su claridad melódica característica, pero llevándola hacia un terreno más inquieto e intenso, mientras que Silvestre Dangond aporta una ejecución vocal cruda y visceral que se siente más cercana a una confesión que a una interpretación tradicional. El coro refuerza esta sensación con versos como: “y me estoy volviendo loco… me desespera que me digan que tengo que ser feliz sin poco / y lo poco que yo quiero es que me quieras”.