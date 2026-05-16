La novena edición del Bogotá Fashion Week (BFW 2026) que se cumplió desde el pasado martes y concluyó en la noche de este jueves en el Ágora Bogotá Centro de Convenciones, tuvo un cierre dorado a cargo de la experimentada diseñadora barranquillera Francesca Miranda.

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Ella no solo llegó para presentar su más reciente colección ‘HALO PF26’, en la que presentó piezas para las novias que quieren llegar al altar: vestidos con colores intensos, mucho glamour y también varias propuestas frescas. Además de todo esto, celebró los 25 años de su línea femenina, reafirmando así su lugar como una de las voces más consistentes y sensibles del lujo latinoamericano.

GusPerdomo Gustavo Perdomo Gustavo Perdomo - GusPerdomo© El brillo, volumen, los encajes y colores vivos son la principal característica de la colección ‘HALO PF26’.

En las bodas de plata de su marca, con la que ha construido un lenguaje propio a partir de la artesanía, el detalle y una profunda conexión con la mujer, Francesca decidió trasladar todo el calor de su terruño hasta la fría capital para protagonizar un desfile de una hora en el que propuso un lenguaje entre forma, material y cuerpo, evocando un aro de luz que surge desde la fuerza interna. Las luces se apagaron, apareció algo de humo y 13 círculos iluminaban el escenario para que cada modelo luciera las piezas.

“Me siento muy emocionada de que me hayan elegido para dar cierre al Bogotá Fashion Week 2026, quise crear un espacio sensorial, por eso vieron mucho color, texturas, brillo y mezcla de materiales. La mujer Francesca Miranda lleva 25 años usando encajes en todas las colecciones, así que ese factor decidimos repetirlo y fue una gran decisión”, dijo Francesca, que ha vestido a celebridades de la talla de la actriz suiza Sofía Milos o la estadounidense Perrey Reeves.

GusPerdomo Gustavo Perdomo Gustavo Perdomo - GusPerdomo© El brillo, volumen, los encajes y colores vivos son la principal característica de la colección ‘HALO PF26’.

Por su parte Pilar Castaño, periodista y escritora experta en el campo de la moda, quien estuvo en primera fila atenta a la pasarela, dijo que “son 25 años de talento, de trasparencias, de encajes, de hacer sentir a la mujer siempre bella de pies a cabeza, eso es algo que hay que destacar, ella siempre ha jugado con el volumen, la textura y el color. No defraudó, fue fiel a su esencia”.

Junto a sus hijas

Hoy la visión de Francesca ha evolucionado de manera orgánica a través del trabajo conjunto con sus hijas Daniella y Andrea Sofía, quienes aportan sensibilidad, manteniendo intacta la esencia de las propuestas de su madre. Esta conversación entre generaciones abre nuevas posibilidades, proyectando la marca hacia un contexto global sin perder su raíz.

‘HALO PF26’ nace como una exploración entre forma, material y movimiento. A través de una paleta de azules, verdes, crudos y grises, interrumpida por acentos de rojo, la colección propone piezas que se activan en contacto con la piel.

GusPerdomo Gustavo Perdomo Gustavo Perdomo - GusPerdomo© El brillo, volumen, los encajes y colores vivos son la principal característica de la colección ‘HALO PF26’.

Las capas, transparencias, flecos y bordados responden a una búsqueda sensorial donde cada pieza se pudo percibir tanto visual como físicamente.

Pensada para una mujer del mundo moderno, curiosa, en movimiento constante y con una sensibilidad estética definida, la colección está integrada por prendas que transitan con naturalidad entre momentos. Vestidos, blusas y faldas que elevan lo cotidiano sin esfuerzo.

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GusPerdomo Gustavo Perdomo Gustavo Perdomo - GusPerdomo© El brillo, volumen, los encajes y colores vivos son la principal característica de la colección ‘HALO PF26’.

Como extensión de esta presentación, la marca abrirá un pop-up en Bogotá, creando un espacio cercano donde la colección podrá experimentarse más allá de la pasarela. “A lo largo de estos 25 años, he sostenido un propósito claro: crear piezas que trasciendan el tiempo y que celebren a la mujer. ‘HALO PF26’ reafirma esta intención, proponiendo una moda que se vive”, concluyó Miranda.