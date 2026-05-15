El movimiento político Defensores de la Patria informó este jueves que más de 5.000 profesionales de la salud se unieron a la campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, para conformar el movimiento Defensores de la Salud.

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“Este respaldo representa un hecho político y ciudadano de enorme importancia en la recta final de la campaña. Mientras las estructuras tradicionales siguen sumando apoyos de políticos de siempre, operadores electorales y sectores responsables del deterioro institucional del país, Abelardo De La Espriella recibe el respaldo de quienes han estado en la primera línea del sistema de salud: médicos, enfermeras, especialistas, trabajadores asistenciales y profesionales que conocen la crisis desde adentro”, se lee en el comunicado.

El partido del aspirante a la Presidencia enfatizó que “Defensores de la Salud nace de la preocupación real de miles de colombianos que han visto cómo el sistema se deteriora, cómo los pacientes enfrentan barreras para acceder a tratamientos, cómo los profesionales trabajan bajo presión y cómo la salud ha sido convertida en botín político, laboratorio ideológico y campo de improvisación gubernamental”, añade.

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Asimismo, la campaña de De La Espriella afirmó que el programa de gobierno del abogado es el único que entiende la realidad del sector salud, además, “protege a los pacientes y dignifica a quienes los atienden”.