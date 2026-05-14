Ad portas de que se realicen las elecciones presidenciales 2026, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 31 de mayo, la campaña de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, está en el ojo del huracán por cuenta de unos audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, uno de los capos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

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En las grabaciones se escucha la supuesta voz del disidente de las Farc hablando sobre un apoyo a Iván Cepeda y un accionar criminal en el Guaviare y otras zonas cercanas donde operan las estructuras criminales.

Además, en dichas grabaciones—cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades—'Rogelio Benavides’ estaría amenazando campesinos, hablando de cobros ilegales y una “carnetización” obligatoria.

Sin embargo, lo que más ha generado polémica en distintos sectores políticos ha sido el apoyo que pide el disidente para el candidato del petrismo, Iván Cepeda.

“Ojalá gane el compañero Cepeda juepuerca porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, afirma el jefe criminal en el mensaje intimidante.

En la misma grabación, que comenzó a circular entre presidentes de juntas y habitantes de zonas rurales del Guaviare, el disidente lanza amenazas contra la comunidad sobre reuniones obligatorias, “manuales de convivencia”, carnetización de pobladores e incluso sobre pagos exigidos a la población.

“Tengan un fraternal y revolucionario saludo de parte de las FARC-EP. Háganme un favor, transmitan esta información allá a las comunidades. Oiga, señores de la comunidad, hermano, yo les estoy hablando seriamente. No busquen que yo vaya y levante el rancho a punta de plomo para que vean que sí es cierto”, se escucha en la grabación del disidente con tono amenazante.

Posteriormente, el disidente lanza amenazas contra quienes no “obedecen” a la guerrilla.

“Esos que dicen: es que tengo que ver un guerrillero o es que tengo que ver la guerrilla para obedecer, no hermano (...) apenas la guerrilla se recoge no cumplen con nada,se les olvida todo. Entonces por mi parte ya se les acabó esa guachafita de que es que tengo que ver la guerrilla para obedecer (...) obedecen por las buenas u obedecen por las malas, porque yo llamo y pido información o voy y visito y les llego al rancho a ustedes y los saco”, se escucha.

Las grabaciones comenzaron a circular luego de que Cepeda denunciara presuntas presiones de grupos armados sobre el electorado en distintas regiones del país y asegurara que no aceptará interferencias que afecten el libre ejercicio del voto de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Precisamente, a través de un comunicado, el aspirante oficialista advirtió que ha recibido información de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre hechos que estarían orientados a incidir en la intención de voto, tanto a favor como en contra de candidaturas presidenciales.

De momento se conoció que los audios están en poder de inteligencia militar mientras se adelantan las investigaciones.