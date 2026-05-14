El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley 550 de Cámara y 369 de Senado, que propone una adición al Presupuesto de 2026 de $500 mil millones para el ICBF.

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“Esta adición es fundamental para garantizar la operación del Instituto durante el segundo semestre de 2026, asegurando la atención de niños, niñas y adolescentes que requieren protección especial por parte del Estado”, dijo el jefe de la cartera a las Comisiones Económicas Conjuntas.

Agregó Ávila que “es importante destacar que esta medida no modifica las metas de gasto primario del Gobierno Nacional previstas en el Plan Financiero 2026, actualizado el 9 de marzo, ya que corresponde a recursos ejecutados por un establecimiento público”.

Y concluyó que el Gobierno espera que esta iniciativa cuente con el respaldo del Congreso, dada su importancia social y su impacto en la garantía de derechos.

La adición al ICBF incorpora mayores ingresos propios al Presupuesto 2026, ya que la inversión pasa de $9,68 a $10,18 billones, mientras que el funcionamiento se mantiene en $1,28 billones.

A su vez, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó que “la adición no es para contratar más personal ni para aumentar algunos de los escenarios de atención, sino que está dirigido a dar cumplimiento al término del año con los incrementos estipulados por ley”.

Por su parte, el senador Juan Felipe Lemus, de La U, anunció su respaldo a la aprobación, pero dijo que “este proyecto es un claro ejemplo de la recurrente improvisación y falta de planeación en materia de hacienda pública y presupuestal, demostrada por este Gobierno en tres años”.

Y el senador John Jairo Roldán, del Partido Liberal, dejó como constancia que “la aprobación de la adición no se puede confundir con la gestión del Bienestar. No le estamos dando un espaldarazo al Instituto porque no está funcionando bien”.