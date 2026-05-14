Hay preocupación en Bogotá luego de que se reportara la desaparición de una mujer de 52 años, identificada como Yulitza Toloza.

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De acuerdo el relato de familiares y amigos en Noticias Caracol, la mujer acudió en la mañana de este miércoles a una clínica estética llamada Beauty Láser M. L., ubicada en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Al parecer, horas después del procedimiento presentó complicaciones por lo que habría sido dejada en una habitación del mismo inmueble para permanecer en observación.

Pero, en la noche del mismo día, cuando varias amigas de la mujer trataron de entrar al sitio para llevarle ropa y objetos personales, encontraron que la mujer ya no estaba y nadie del establecimiento pudo explicar lo que había sucedido.

“Cuando yo me fui, Yulitza quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulitza no estaba acá. No nos dieron respuesta de ella, no daban razón, bloquearon redes sociales y nos cogieron todos los números”, relató una de las amigas de la mujer citada en Blu Radio.

Allegados también denunciaron que cuando pudieron entrar a la habitación donde había quedado Yulitza ya estaba todo organizado.

“No sé qué decía porque no me dejaron tocar nada, pero ahí está la historia clínica, dice el nombre del médico que la operó y todo lo que le hicieron”, agregó la amiga.

Agregó la amiga de Yulitza en las mismas declaraciones: “Mi amiga está muerta, se la llevaron ellos, la desaparecieron. Necesitamos que miren cámaras, que nos ayuden a buscar, por favor”.

Las investigaciones ya son adelantadas por parte de la Policía Nacional y el Gaula. Tratan de determinar qué ocurrió con Yulitza Toloza, cómo salió del centro estético y quiénes estuvieron con ella antes de ser reportada como desaparecida.