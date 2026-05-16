En el marco del lanzamiento oficial del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Productivas para Pequeños y Medianos Productores del municipio de Santa Lucía”, el alcalde Edward Ecker anunció que cerca de 250 mujeres cabezas de familia tendrán acceso a un proceso de formación y fortalecimiento de sus actividades productivas.

Durante el evento, que reunió a varias organizaciones de mujeres del municipio, el mandatario declaró que esta iniciativa genera herramientas reales para el desarrollo económico de la comunidad.

“Nosotros dijimos en campaña que esta no sería solamente una administración de cemento. Claro que estamos haciendo obras, pavimentando calles y mejorando infraestructura, pero también creemos en el desarrollo de las capacidades de nuestra gente y en la necesidad de fortalecer la actividad productiva de Santa Lucía.”

Agregó que este tipo de programas nacen del diálogo permanente con las comunidades y de escuchar las necesidades de las mujeres que hoy buscan oportunidades para sacar adelante a sus familias.

Ecker también explicó que “el proyecto permitirá que las beneficiarias fortalezcan habilidades técnicas, administrativas y productivas para transformar sus ideas en emprendimientos sostenibles, fortaleciendo así la economía popular y la autonomía económica de cientos de hogares”.

De esta manera, la administración municipal continúa consolidando una estrategia de gobierno cercana a la comunidad, combinando inversión social, obras de infraestructura y fortalecimiento económico como pilares del desarrollo integral de Santa Lucía.

Cabe resaltar que la iniciativa fue desarrollada en articulación con ACOPI Seccional Atlántico