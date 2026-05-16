El centro de Eventos Puerta de Oro se ha transformado en el epicentro de la identidad caribeña con la realización de la segunda edición de la Feria AMA 2026 con su lema “lujo y legado”.

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Este evento reúne a más de 105 marcas, se consolida como la vitrina de lujo de lo hecho a mano, más importante de la región.

El gran propósito, en opinión del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, junto a la primera gestora social, Liliana Borrero, es unir al Caribe Colombiano a través de la “cultura para impulsar el desarrollo económico, generar alianzas y abrir nuevos mercados nacionales e internacionales para los artesanos”.

“Al combinarse como región, nos deja resultados espectaculares. Buscamos hacer eventos conjuntos como una muestra de lo que somos: la conjunción de las culturas africana, indígena y española”, destacó el mandatario.

Uno de los momentos más destacados de AMA 2026 fue la participación oficial de Valledupar, que debutó en esta edición con una delegación de artesanos y emprendedores que llevaron productos elaborados con técnicas tradicionales y materiales innovadores.

María Martha Lacouture, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Valledupar, indicó: “Estamos muy contentos, porque en realidad lo que se está uniendo es el gran Caribe colombiano, que es a lo que hay que apostarle, que seamos uno solo, y con fuerza sacar adelante a todos estos emprendedores y artesanos”.

Sobre las capacidades de los artesanos, agregó que: “Tienen unas manos mágicas, son demasiado creativos. Y esto que está haciendo la Feria AMA, de unirnos, de verdad es una apuesta muy importante que todas las regiones deben aprovechar”.

Esta vitrina cultural permite a los departamentos exhibir evolución de sus técnicas tradicionales.

El Atlántico deslumbra con ‘Diario de paraíso’, una colección de moda inspirada en la naturaleza, mientras que La Guajira expone sus tradicionales trajes wayúu.

Por su parte, Bolívar expandió su oferta hacía la gastronomía y la moda con la estrategia “Marca Bolívar”.

Finalmente, Córdoba participa para estrechar lazos de hermandad tras las recientes emergencias climáticas a principios de año.

La feria contó con la presencia de Findeter, cuyo presidente, Carlos Saad Llinás, recorrió los diferentes espacios.

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Con ello, AMA 2026 apunta a no solo ser una feria de artesanías y diseños, sino un verdadero escenario de incorporación regional que fortalece la identidad cultural del Caribe colombiano, siendo una herramienta para impulsar el emprendimiento, conservar las tradiciones y generar nuevas oportunidades económicas.